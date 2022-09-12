Новоселы быстро обживают квартиры: как проходит программа реновации в Москве

Москвич Юрий Балашов и его любимец кот Тимофей — жильцы новой однокомнатной квартиры в доме № 5 по улице Обручева / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

улица Обручева, 5 Карта всех событий

Дом, построенный по программе реновации по адресу: улица Обручева, 5, полностью заселен. Об этом заявил заместитель руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.

В Юго-Западном административном округе столицы в программу реновации вошли 520 домов. Среди них — два пятиэтажных, расположенных по адресу: улица Профсоюзная, 60, корпус 1 и корпус 2. На сегодняшний день они уже полностью расселены. 355 жителей этих двух домов переехали в многоэтажку на улице Обручева. Среди тех, кто стал обладателем новой квартиры, и москвич Юрий Балашов. Как рассказывает Юрий Владимирович, в пятиэтажке он прожил больше сорока лет.

— Я хорошо помню тот момент, когда жители узнали, что наш дом на Профсоюзной улице попал в программу реновации, — вспоминает он. — Что тут началось! Все звонили друг другу, обсуждали предстоящий переезд. Конечно, все мы были рады этой новости. Сейчас наши дома уже полностью расселены, и я знаю, что совсем скоро они будут демонтированы.

Как уверяет Юрий Балашов, от того момента, когда он узнал новость, до переселения время пролетело очень быстро. И сегодня, будучи хозяином уютной однокомнатной квартиры, он с радостью делится впечатлениями о новом месте жительства.

— Мне очень нравится. Квартира комфортная. Ее площадь оказалась больше старой на десять квадратных метров. И сам дом расположен в прекрасном месте. Здесь нет проезжей части. Тишина. Спокойствие. Рядом вся необходимая для жизни инфраструктура: магазины, поликлиника и Воронцовский парк, который прекрасно подходит для прогулок и отдыха.

В соответствии с требованиями московского стандарта программы реновации в доме выполнена улучшенная отделка мест общего пользования и квартир. Этот многоквартирный дом, построенный по индивидуальному проекту, также оснащен умными приборами для учета расхода электричества, горячего и холодного водоснабжения. Все показатели автоматически передаются в общегородскую базу системы потребления ресурсов. Но как бы далеко ни зашел технический прогресс в оснащении столичных домов, традиции у новоселов остаются неизменными. Москвичи быстро обживают новые квартиры.

Юрий Балашов шутит, что первым оценил и одобрил квартиру его кот Тимофей, который является членом семьи уже четыре года.

— Он первым переступил порог новой квартиры, причем сделал это очень уверенно, — улыбается Балашов.

Количество жителей, которые скоро получат ключи от новых квартир и долгожданный статус новоселов в Юго-Западном округе, скоро увеличится. По словам Андрея Валуя, в Обручевском районе подлежат расселению еще 17 жилых домов.

— Из них 10 — в первом этапе программы со сроком расселения до 2024 года. Первый этап выполнен уже на 70 процентов, — поясняет он. — К расселению еще трех домов городские власти приступят в запланированный срок.

Сегодня на территории Юго-Западного округа столицы в эксплуатацию по программе реновации введено 28 многоквартирных жилых домов, 23 из которых уже заселяются. Так, в апреле этого года началось заселение дома по адресу: улица Обручева, 7. Туда переедет 320 семей, которые раньше проживали в четырех пятиэтажках по улице Гарибальди. В округе также к передаче под заселение готовятся пять жилых домов на улицах Керченская, Архитектора Власова и Краснолиманская.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Юго-Западном административном округе более 70 тысяч человек переехали из старых домов. Идет переселение жителей 524 домов в 186 стартовых новостроек. В общей сложности на территории округа предстоит расселить почти 5,2 тысячи домов. Приступили к переселению 8,4 тысячи жителей (или 3373 семьи). При этом 7000 жителей (или 2818 семей) уже переехали.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Ресин, депутат Государственной думы:

— На сегодняшний день реновация — одна из самых успешных и востребованных московских программ. Скоро уже у всех москвичей будет знакомый или родственник, который переехал по реновации в новый дом. Сегодня Москва строит комфортное и современное жилье.

По вводу жилья побит рекорд 1965 года, времени, когда активно строились те самые типовые пятиэтажки и вырастали новые районы. Сегодня в Москве одновременно проектируются и строятся более 400 домов, в которые переедут более 200 тысяч жителей.