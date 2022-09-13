Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Конкурс «Серебряная королева» продолжается: в центрах московского долголетия стартовал окружной этап.

В окружной этап общегородского конкурса «Серебряная королева» вышли 155 представительниц старшего поколения. Буквально на днях в центрах московского долголетия завершился районный уровень, на который было подано более 500 заявок. Напомним, жюри оценивали красоту, ум, таланты, умение со вкусом одеваться и другие качества леди 55+. Теперь лучшим участницам предстоит защищать честь своих административных округов.

21 сентября в 15:00 в Центре московского долголетия «Выхино» пройдут соревнования для участниц клубных центров Юго-Восточного округа. Так, например, ЦМД «Жулебино» представит участница танцевального клуба «Вкус жизни», дама с активной жизненной позицией — Юлия Попова. Она любит танцевать и старается принимать участие в окружных и городских мероприятиях. В коллективе, именно она — генератор творческих идей. Девиз активистки: «Улыбаться миру, несмотря ни на что». В прошлом Юлия Викторовна работала научным сотрудником кафедры высшей математики, а сегодня, как шутит сама активистка, коллекционирует приятные впечатления. В одежде предпочитает ретро-стиль и винтажную одежду, она тоже есть в ее гардеробе. Именно этим Юлия Викторовна покорила и сердца зрителей, и членов жюри районного этапа конкурса.

Лидер клуба английского языка «Диалог» Любовь Хлабутина на окружном этапе конкурса представит ЦМД «Некрасовка». 30 лет она проработала на кафедре английского языка и специального перевода Томского государственного университета. Она ведет активный образ жизни, увлекается бильярдом, теннисом, танцами, участвует во всех мероприятиях и старается чаще дарить улыбки другим. Конкурс стал для нее отличной возможностью проявить себя и поделиться своими талантами.

ЦМД «Зябликово» представят сразу три яркие конкурсантки. Елена Агальцова — человек, который своим примером доказывает, что в жизни нет ничего невозможного. Она впервые села за руль в 51 год. Вторая участница Светлана Майорова — разносторонняя активистка, любит петь, рисовать, готовить простые вкусные блюда. Сейчас учится точечно расписывать стекло, хочет освоить графический дизайн. Вера Борзенкова — активистка клуба «Театр танцев Валентинки», в свободное время любит шить.

21 сентября в 12:00 окружной этап пройдет и в клубном центре «Можайский». В программе мероприятия конкурсы, веселые задания и неповторимая атмосфера праздника для «серебряных королев» Западного административного округа.

22 сентября в 12:00 конкурсная программа окружного этапа Южного округа пройдет в Центре московского долголетия «Чертаново Северное». Клубный центр «Донской» представит — Венера Исламова, победительница конкурса «Лучшая модель» программы «Королевская осанка» проекта «Московское долголетие». Для нее участие в подобных мероприятиях — неотъемлемая часть жизни. В 2019 году ее фото с показа было напечатано в журнале «Voque». Также Венера Исламова участвовала в Неделе высокой моды в Центральном выставочном зале «Манеж».

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

От ЦМД «Бирюлево Западное» выступят сразу три конкурсантки: Людмила Фролова, лидер кулинарного клуба «ВитаминЧИК» и победитель общегородского конкурса «Курс на ЗОЖ»; Лилия Короткова, лидер танцевального клуба «Рахат Лукум» и Вера Горячева, участница клуба по историческим бальным танцам «Миньон». Ранее активистки не участвовали в конкурсах красоты и модных показах, но их очень вдохновила программа мероприятия. Сейчас конкурсантки настроены на победу.

Также 22 сентября окружной этап конкурса пройдет в ЦМД «Троицкий» и «Ломоносовский» в 12:00, в «Пресненском» в 13:00, а также в клубных центрах «Крюково» и «Марьина Роща» в 14:00, в ЦМД «Тушино» начало в 16:00.

Клубный центр «Марьина Роща» на окружном этапе представят сразу четыре активистки: Татьяна Волкова, Ирина Гридина, Валентина Хайдукова и Елена Гутник.

Завершит окружной этап конкурса «Серебряная королева» мероприятие в Центре московского долголетия «Сокол», которое 28 сентября в 12:00 соберет красавиц из Северного административного округа.

Лучшие из лучших выйдут в городской этап. Итоги конкурса «Серебряная королева» будут подведены 12 октября. Имена финалистов назовут в Центре московского долголетия «Печатники».

Следите за расписанием новых конкурсных встреч в наших социальных сетях. Подробную информацию о проекте «Центры московского долголетия» можно узнать на сайте Департамента труда и социальной защиты населения, а также по телефону: +7 (495) 870-44-44.