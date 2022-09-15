Активисты кулинарных клубов центров московского долголетия собираются на осенние встречи

Фото: Общегородской клуб «Полезная еда»

Общегородской клуб «Полезная еда» в центрах московского долголетия открыл новый осенний сезон: еженедельные встречи любителей кулинарии теперь проходят под общей темой: «Урожай собирай». Какие вкусные и полезные блюда можно приготовить из кабачков, тыквы или яблок? В чем секрет идеальных заготовок на зиму? Об этом и многом другом можно узнать на клубных встречах в кулинарной студии Центра московского долголетия «Тушино».

Каждую субботу в 13:00 клубное пространство по адресу: ул. Сходненская, 9 наполняется ароматами вкуснейших блюд: это значит, что кулинарные мастерицы Москвы проводят новую совместную встречу клуба «Полезная еда». Одноименный общегородской проект был перезапущен в мае этого года — за это время порядка 500 активистов клубных центров из самых разных уголков столицы посетили кулинарные мастер-классы и поделились своими полезными рецептами в онлайн и офлайн - форматах.

Мастерицы уже успели приготовить куриный суп с домашней лапшой, сладкий пирог с щавелем, арабский салат «Табуле», фаршированные кабачки и перцы, болгарскую окрошку на кефире с редисом и огурцом, яблочно-клубничный пирог и бананово-клубничный смузи, салат из редиса с кальмаром, а еще блины из овсяной муки и рагу по-московски по особенному здоровому рецепту.

Осенний сезон встреч общегородского проекта «Полезная еда» открыла дружная команда из ЦМД «Южное Бутово». Арлета Артемовна Акопова провела мастер-класс по приготовлению баклажанной икры. Активистка так легко и непринужденно готовила и рассказывала, что присутствующие даже не заметили, как пролетело время. Дегустаторы оценили на десять баллов и икру, и золотистый плов, который приготовили в качестве бонуса. А еще Арлета Артемовна, как настоящая хлебосольная хозяйка, угостила всех участников мастер-класса лёгким и ароматным кексом.

Фото: Общегородской клуб «Полезная еда»

— Питаться вкусно и полезно — легко. В приготовлении любого блюда главное «вооружиться» свежими продуктами, хорошей кухонной утварью и, конечно же, отличным настроением! Осень — это лучшее время для заготовок и запаса витаминов. А как это сделать, мы расскажем на наших следующих мастер-классах. Присоединяйтесь! — поделилась мастерица.

Общегородской клуб «Полезная еда» становится очень популярным среди участников проекта. Так, за все время существования клуба на его вкусных и полезных мастер-классах уже встретились активисты из центров московского долголетия «Тушино», «Митино», «Сокольники», «Южное Бутово» и «Московский». В ближайшее время планируется собрать общую книгу полезных рецептов всего мира.

Ближайшие встречи общегородского клуба «Полезная еда» состоятся в ЦМД «Тушино» 17 и 24 сентября в 13:00. Приглашаем всех, для кого выражение «Полезная еда» не просто фраза, а образ жизни, повод для творчества и живого общения! Делитесь своими полезными рецептами и будьте здоровы!

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Стать участником любого клуба или мероприятия центров московского долголетия могут горожане старшего возраста вне зависимости от места проживания. Подробную информацию можно узнать также на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения или по единому телефону справочной службы: 8(495)870-44-44. Операторы соединят с социальным центром, сотрудники которого ответят на все интересующие вопросы.