Настоящий курорт: как изменился парк «Покровский берег»

Москвич Дмитрий Варшавский вместе с сыном Львом прогуливается по парку «Покровский берег». Здесь расположено большое количество спортивных и детских площадок, которые пользуются у местных жителей большой популярностью / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В зоне отдыха «Покровский берег» появилась площадка для мини-гольфа. 15 сентября «Вечерняя Москва» побывала в этом уголке района Покровское–Стрешнево и посмотрела обновленный парк.

Парк «Покровский берег» также известен москвичам под названием зона отдыха «Химки-2» и расположен в районе Покровское-Стрешнево. Он открылся в 2014 году и за это время стал не только точкой притяжения местных жителей, но и благоустроенным общественным пространством, где можно отдохнуть у воды и заняться сразу несколькими видами спорта — пляжным волейболом, теннисом, минигольфом, футболом.

Уникальность парка прежде всего в том, что он расположен вдоль Химкинского водохранилища. Отсюда открываются просто замечательные виды, на фоне которых многие гости парка часто фотографируются. Еще одно модное в парковой зоне место для селфи и фотосессий — искусственный фонтан, который спускается по небольшой каменной горке.

Москвич Дмитрий Варшавский живет неподалеку от парка, поэтому регулярно выбирается туда на прогулку вместе со своим сыном Львом. Мальчику очень нравятся необычные детские площадки, где он с удовольствием играет вместе со своими ровесниками.

— В мегаполисе всегда хочешь быть чуточку ближе к воде, к морю. В этом парке чувствуешь себя, как на курорте — особенно в летнее время. Нам нравится, что здесь можно отдыхать всей семьей и интересно провести время. Очень часто мы вместе с друзьями выбираемся поиграть в большой теннис — любим этот вид спорта. И площадки здесь отличные. А дети в это время резвятся в песочнице, на игровой площадке. Их потом оттуда очень тяжело увести, так там хорошо, — говорит Дмитрий.

В парке действительно каждый может найти себе занятие по душе. Здесь даже есть площадка для мини-гольфа. Она открылась еще в июне — специалисты высадили там декоративные кустарники, уложили безопасное покрытие и благоустроили территорию вокруг так, что она напоминает небольшой сад.

— Летом постоянно играли здесь с товарищами, так как в городе не так много площадок для мини-гольфа, тем более таких качественных. Очень радует, что она будет открыта до первого снега. Есть время полностью закрыть этот сезон, — рассказал любитель гольфа и постоянный посетитель парка Игорь Вахромцев.

Москвичка Юлия Томилина тоже приходит в парк почти ежедневно. И никакие осенние холода ей не страшны. Девушка работает тренером по йоге и старается проводить занятия на свежем воздухе.

— Не хочется впадать в «зимнюю спячку», поэтому до наступления морозов планирую продолжать занятия в парке. Свежий воздух — это полезно. Поэтому всем, с кем занимаюсь, говорю: не спешите в зал, лучше потренироваться на воздухе. Для этого надо просто потеплее одеться. Тем более здесь созданы все условия для нормальных, полноценных занятий — есть тихие зоны, вся необходимая инфраструктура.

Также здесь очень приятно выходить на пробежку — перед тобой открываются потрясающие пейзажи и ты чувствуешь себя на островке природы, при этом не выезжая за пределы столицы. И что хочется особенно отметить — отличная спортивная инфраструктура. Местные жители это оценили, и теперь здесь всегда много любителей спорта, — говорит Томилина.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анна Каньшина, директор ГАУК г. Москвы «МПК Северное Тушино»:

— В парке «Покровский берег» после обустройства открылась площадка для игры в мини-гольф. Поле переоборудовали с учетом всех современных условий: восстановили покрытие, обустроили обходные тропинки, установили садовые светильники. Играть в гольф в парке могут как взрослые, так и дети. Сейчас мы создаем все условия для того, чтобы «Покровский берег» был местом, где можно хорошо провести время.