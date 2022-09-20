В Москве открылась выставка производителей и поставщиков продуктов питания WorldFood

Представительницы одного из столичных брендов Екатерина Савельева (слева) и Карина Проничева на Международной выставке производителей и поставщиков продуктов питания WorldFood готовы рассказать гостям о пользе российских овощей и фруктов / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Во вторник, 20 сентября, в Москве открылась 31-я Международная осенняя выставка производителей и поставщиков продуктов питания WorldFood. На ней представили новинки индустрии.

Румяные яблоки, разноцветные сладкие перцы, пузатые баклажаны, цитрусы и большие подарочные, с пышным бантом корзины с экзотическими фруктами и орехами — чего только не привезли отечественные поставщики на международную выставку. О продукции из более чем 50 регионов рассказывали улыбчивые представители компаний. Столичный же регион традиционно имел одно из самых широких представительств.

Но одна из площадок московской компании выделялась ярче других. Не только ярким ароматом свежих цитрусовых, но и внешним видом. Представительница бренда Екатерина Савельева, например, ходила по выставочному центру в ярком рыжем платье и... с морковками в кармане.

— Наша компания занимается производством продукции для здорового и вкусного питания, в частности десертов и лимонадов, а также нарезкой фруктов и овощей, — говорит ведущий эксперт по развитию столичной компании Анжелика Поцелуева. — В этом сегменте мы единственные в России.

Она отметила, что их бренд обходится исключительно отечественными поставщиками продукции, которые в полной мере закрывают все потребности.

Много стендов представляли продукты, богатые витаминами и другими полезными веществами.

— Здоровый образ жизни сейчас очень популярен, в том числе и среди москвичей, — говорит руководитель отдела продаж еще одной московской компании Юлия Коренчук. — Поэтому мы стараемся обеспечить потребителя полезным продуктом в любое время года.

Юлия отметила, что их компания старается насытить рынок товарами, которые слабо представлены в стране: сиропами агавы и финика, маслом авокадо и гималайской солью.

— Исходя из специфики продукции, мы много сотрудничаем с иностранными компаниями. Даже в современных условиях удалось сохранить всех поставщиков и не убрать из ассортимента ни одной позиции, — заключила девушка.

Охватить вниманием всю обширную территорию выставки просто невозможно — буквально каждый уголок привлекал пестрыми вывесками, а порой и экзотическими продуктами. Нахождение там можно сравнить с прогулкой по восточному базару, на который съехались лучшие купцы и торговцы со всего света, удивляя покупателей.

Около 25 зарубежных компании, несмотря на всевозможные запреты в виде санкций, смогли приехать на выставку.

Их стенды тоже собирают много людей. Еще бы, ведь там целый ассортимент: пряные индийские специи, жгучий и пикантный алжирский перец, маслянистые оливки из солнечного Ирана — и это еще далеко не полный список представленных яств. Участники фестиваля в этом году преимущественно представляли Североафриканский, Ближневосточный и Азиатский регионы. От России принимали участие несколько дебютантов — например, впервые со своей продукцией приехали представители из Архангельской области, Севастополя и Татарстана.

В течение работы выставки, которая продлится до 23 сентября, посетители смогут посетить образовательные и бизнес-форумы, а также понаблюдать за «Кулинарным марафоном», где ведущие шеф-повара будут предлагать публике для дегустации свои блюда.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Кириченко, бренд-менеджер выставки WorldFood Moscow:

— В этом году участие в выставке принимают более 700 производителей в 16 продуктовых категориях. Изменения претерпела география участников, но при этом мы видим повышенный интерес от закупщиков продукции.

Их на сегодняшний день зарегистрировалось на 12 процентов больше прошлогоднего показателя. Ведь многие ретейлеры сейчас ищут достойные варианты замены ушедшим поставщикам.