Участница проекта «Мастерская дизайнеров» Надежда Охлопкова представила на модном показе созданный ею брючный костюм и сама же выступила на подиуме в роли модели. Помогал ей создать этот костюм дизайнер Леонид Алексеев / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

20 сентября в рамках проекта «Московское долголетие», состоялся показ «Мастерской дизайнеров», в котором участвуют модельеры старшего возраста.

В презентационном зале крупного ювелирного дома с раннего утра суета и хлопоты. Здесь пятьдесят начинающих модельеров — участников проекта «Мастерская дизайнеров» программы «Московское долголетие» впервые представляют публике свои коллекции одежды.

— Всю жизнь я работала культурологом и воспитателем, — говорит участница проекта Маринета Черткова. — Но в свободное время очень любила шить, вязать крючком и спицами. А когда попала в мастерскую дизайнера Елены Поповой, для меня открылся сказочный мир, о котором я только мечтала.

Несколько месяцев назад, в июле, столичные пенсионеры прошли кастинг на участие в программе, познакомились с мастерами-дизайнерами и вместе с ними на занятиях начали думать над концепцией будущей модной коллекции — обсуждали образы и детали, рисовали эскизы, которые потом передали в производство. В итоге за два месяца было создано пять разноплановых коллекций: платья, брюки, юбки, пиджаки, футболки для современных женщин. Образы дополнялись аксессуарами ручной работы.

— Мне очень повезло, в моей группе собрались очень творческие люди, — рассказывает дизайнер Леонид Алексеев. — Мы постоянно делились идеями, обсуждали цвета, фактуры материалов, принты, которые были нарисованы участницами и позже были напечатаны на ткани. Взяв за основу офисные костюмы, вечерние платья, юбки с воланами, мы сделали коллекцию, вызывающую ассоциацию с образом моря.

Зрители заняли свои места в зале, заиграла музыка, и на подиум вышли модели, которые занимаются в школе «Королевская осанка».

Черно-белая гамма, современный крой, сочетание разных фактур и материалов и необычные аксессуары — коллекцию «Шахматы» команды дизайнера Игоря Гуляева зрители встретили бурными аплодисментами.

— Шикарное шоу высокого уровня! Поверьте, мне есть с чем сравнивать, так как я бывалый зритель. И для меня это не первый модный показ, — улыбается 70-летний Владимир Щуркин. — Больше года назад я познакомился со Светланой Волковой, которая занимается в школе «Королевская осанка», и теперь на все ее дефиле я прихожу с цветами.

Коллекцию «Лестница в небо» команды дизайнера Елены Поповой публика встретила с восторгом. Зрителям понравились джинсовые наряды, украшенные аппликациями, абстрактной живописью, вышивкой и плетением.

С неменьшим восторгом публика встретила коллекцию «Возрождение» группы дизайнера Леонида Алексеева. Ученицы мастерской Дениса Еремкина представили «Парк вояж» — лаконичные и элегантные костюмы для творческих вечеров и выходов в свет.

А творческая группа Джемала Махмудова создала костюмы и платья для коллекции «Русская женщина», отражающие современный стиль.

— Я часто участвую в дизайнерских показах, но в тот образ, который сегодня представляла, я просто влюбилась, — говорит 67-летняя модель Елена Юдакова. — Все очень изящно, утонченно и удобно.

Победителей конкурса выберут голосованием, которое продлится с 21 по 24 сентября на портале www.ya-doma.ru. Их имена будут объявлены 1 октября на гала-концерте творческого фестиваля «Московское долголетие».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Филиппов, заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения:

— Мы запустили творческий проект «Мастерская дизайнеров» в прошлом году, и он пользовался большим успехом. По версии одного авторитетного модного канала, был признан лучшим социальным фешен-проектом 2021 года. В этом году участники программы «Московское долголетие» снова получили возможность поработать с известными модельерами и проявить свои таланты.