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Залог здоровья: более 170 тысяч школьников и студентов выполнили нормативы ГТО с сентября 2021 года

Марьяна Шевцова
Город
Залог здоровья: более 170 тысяч школьников и студентов выполнили нормативы ГТО с сентября 2021 года
Фото: Пресс-служба Московского центра «Патриот.Спорт»

Благодаря Всероссийскому физкультурно–спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» юные москвичи, их родители и педагоги могут проверить себя на скорость, выносливость, силу и гибкость.

Более 2,3 тысячи мероприятий комплекса ГТО прошло в 2021–2022 учебном году в столице под эгидой Московского центра «Патриот.Спорт» — самого крупного центра тестирования в столице. Выполнить нормативы можно на 276 базовых площадках, расположенных в образовательных организациях.

— Комплекс ГТО стал важной часть массового спорта в Москве. Он популярен среди столичной молодежи, и рост числа участников, выполняющих нормативы, подтверждает это. Так, например, в мероприятиях Московского центра “Патриот.Спорт” в 2020-2021 учебном году приняло участие 120 тысяч человек, а в 2021-2022 учебном году уже свыше 170 тысяч. Получение знака ГТО — это стимул для занятий спортом, возможность испытать себя, способ активно провести время, — отметил директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Уже запланированы мероприятия на текущий учебный год. В том числе и на собственной площадке Московского центра «Патриот.Спорт», открытой в 2021 году на базе Морского центра имени Петра Великого. Ребята, желающие проверить свою физическую подготовку, могут зарегистрироваться в разделе «ГТО» на сайте Московского центра «Патриот.Спорт».

Одним из ближайших станет Осенний фестиваль «ГТО с учителем». Он проводится в командном зачете в формате комбинированной эстафеты среди сборных команд учащихся и педагогов. Регистрация откроется уже в октябре.

С ноября 2022 года по март 2023 года Московский центр «Патриот.Спорт» организует прием беговых дисциплин ГТО в крытом легкоатлетическом манеже, что позволит участникам выполнить обязательные беговые нормативы в осенне-зимний период. В прошлом учебном году в таких мероприятиях приняли участие более 4 000 человек.

Весной 2023 года состоится Фестиваль ГТО по отбору участников на всероссийские этапы. Он будет проходить в три дня. Первый день — для семейных команд. Второй — для обучающихся III-IV возрастных ступеней (11–15 лет). Третий — для студентов колледжей V-VI возрастных ступеней (16–19 лет). Спортивная программа состоит из нормативов комплекса ГТО. По итогам в каждой категории отдельно формируются сборные команды города Москвы для участия в финальных этапах Всероссийских фестивалей.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» подразделяется на 11 возрастных ступеней. Первые пять из них рассчитаны на детей в возрасте от 6 до 17 лет, еще шесть — на людей старше 18 лет. Чтобы сдать обязательные тесты, необходимо выполнить упражнения на силу, быстроту, гибкость и выносливость. В испытания по выбору входят задания на координационные способности и прикладные навыки. Найти подробную информацию о мероприятиях ГТО и сроках их проведения можно на сайте Московского центра «Патриот.Спорт».

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