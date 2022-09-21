Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Утвержден квартальный план работы парламента

Алексей Хорошилов
Город
Утвержден квартальный план работы парламента
Фото: Пресс-служба Московской городской Думы

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. 21 сентября депутаты приняли изменения в закон о деятельности КСП Москвы и утвердили план своей работы.

На первом заседании осенней сессии депутаты Мосгордумы приняли в первом чтении постановление «О плане работы Московской городской думы на III квартал 2022 года».

— В план работы включены названия проектов документов по поступившим предложениям от всех профильных комиссий Мосгордумы. 19 сентября комиссия по организации работы Думы рекомендовала принять проект постановления в первом чтении с учетом изменения редактора и при отсутствии поправок в целом, — сообщил заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов.

Также на первом заседании осенней сессии Мосгордума приняла изменения в городской закон «О Контрольно-счетной палате Москвы». По словам председателя комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмилы Гусевой, необходимость принятия документа обусловлена в первую очередь изменениями федерального законодательства и приведения в соответствие с ним городского закона.

— Большая часть изменений носит уточняющий характер. Например, квалификационные требования, которым должны соответствовать лица, претендующие на должность председателя, заместителя председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты Москвы. Уточняются формулировки полномочий КСП Москвы и закрепляются новые полномочия, — отметила Людмила Гусева.

Так, Контрольно-счетная палата Москвы теперь сможет давать оценку рискам и результатам достижения целей социально-экономического развития Москвы, предусмотренным документом стратегического планирования столицы.

— Также добавлены полномочия КСП по проведению аудитов в сфере закупок товаров, работ и услуг, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», — сообщила Людмила Гусева.

Помимо этого, принятые изменения приводят городское законодательство в соответствие с Бюджетным кодексом РФ, где закреплены методы внешнего государственного финансового контроля, такие как проверка, обследование, экспертиза, мониторинг, уточняется их содержание.

— В целом документ позволяет сохранить и развивать опыт, совершенствовать деятельность палаты, возможность не ограничиваться только стандартными методологическими рекомендациями. Открывается путь к созданию иных документов, например, практических руководств, — добавила Гусева.

Помимо этого, на заседании депутаты приняли решение направить обращение министру просвещения РФ о необходимости широкого освещения событий битвы при Молодях в период Ливонской войны в учебниках истории.

СПРАВКА

Согласно принятым в первом чтении изменениям в городской закон «О Контрольно-счетной палате Москвы», руководители проверяемых органов и организаций обязаны безвозмездно обеспечивать должностных лиц, участвующих в контрольных мероприятиях, оборудованными рабочими местами, а также предоставлять им доступ к справочному материалу.

Экономика Законы Мосгордума Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Все мнения
О проекте