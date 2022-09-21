Утвержден квартальный план работы парламента

Фото: Пресс-служба Московской городской Думы

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. 21 сентября депутаты приняли изменения в закон о деятельности КСП Москвы и утвердили план своей работы.

На первом заседании осенней сессии депутаты Мосгордумы приняли в первом чтении постановление «О плане работы Московской городской думы на III квартал 2022 года».

— В план работы включены названия проектов документов по поступившим предложениям от всех профильных комиссий Мосгордумы. 19 сентября комиссия по организации работы Думы рекомендовала принять проект постановления в первом чтении с учетом изменения редактора и при отсутствии поправок в целом, — сообщил заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов.

Также на первом заседании осенней сессии Мосгордума приняла изменения в городской закон «О Контрольно-счетной палате Москвы». По словам председателя комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмилы Гусевой, необходимость принятия документа обусловлена в первую очередь изменениями федерального законодательства и приведения в соответствие с ним городского закона.

— Большая часть изменений носит уточняющий характер. Например, квалификационные требования, которым должны соответствовать лица, претендующие на должность председателя, заместителя председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты Москвы. Уточняются формулировки полномочий КСП Москвы и закрепляются новые полномочия, — отметила Людмила Гусева.

Так, Контрольно-счетная палата Москвы теперь сможет давать оценку рискам и результатам достижения целей социально-экономического развития Москвы, предусмотренным документом стратегического планирования столицы.

— Также добавлены полномочия КСП по проведению аудитов в сфере закупок товаров, работ и услуг, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», — сообщила Людмила Гусева.

Помимо этого, принятые изменения приводят городское законодательство в соответствие с Бюджетным кодексом РФ, где закреплены методы внешнего государственного финансового контроля, такие как проверка, обследование, экспертиза, мониторинг, уточняется их содержание.

— В целом документ позволяет сохранить и развивать опыт, совершенствовать деятельность палаты, возможность не ограничиваться только стандартными методологическими рекомендациями. Открывается путь к созданию иных документов, например, практических руководств, — добавила Гусева.

Помимо этого, на заседании депутаты приняли решение направить обращение министру просвещения РФ о необходимости широкого освещения событий битвы при Молодях в период Ливонской войны в учебниках истории.

СПРАВКА

Согласно принятым в первом чтении изменениям в городской закон «О Контрольно-счетной палате Москвы», руководители проверяемых органов и организаций обязаны безвозмездно обеспечивать должностных лиц, участвующих в контрольных мероприятиях, оборудованными рабочими местами, а также предоставлять им доступ к справочному материалу.