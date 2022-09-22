Поездки на транспорте Москвы и Подмосковья подешевели

С помощью национальной карты в смартфоне удобно оплачивать проезд в столичном транспорте / Фото: Пресс-служба платежной системы «Мир»

Поездки на общественном транспорте для некоторых москвичей и гостей столицы в Москве и Московской области заметно подешевели, хотя существующие тарифы не изменились. Как такое могло произойти, выяснила «Вечерняя Москва».

Все дело в том, что во всем общественном транспорте Москвы и Подмосковья, начиная с 1 сентября и до самого 31 декабря 2022 года, действует предложение от платежной системы «Мир», позволяющее сэкономить деньги. Оно и повлияло на размер оплаты поездки в автобусах, электробусах, трамваях, метро, МЦК и МЦД.

Так, в столице при оплате проезда национальной картой, загруженной в смартфон, за каждую поездку вернется десять рублей в виде кешбэка. В Подмосковье тоже при таком же способе платежа автоматически сработает скидка на те же десять рублей.

Национальная платежная карта уже получила немало положительных отзывов жителей. Ею удобно пользоваться при оплате проезда на всех видах общественного транспорта, в совершении переводов, снятии наличных, покупках в магазинах.

Чтобы воспользоваться предложением от российской платежной системы и сэкономить на поездках по городу и области, нужно национальную карту предварительно загрузить в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов — Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать NFC-функцию.

— Это предложение, позволяющее сэкономить деньги при поездке на общественном транспорте столичного региона, не единственное. Для пассажиров метро до конца года действует предложение с кешбэком 10 рублей при оплате поездок национальной картой через новый технологичный сервис Face Pay. Кроме того, до Нового года можно приобрести карту «Тройку» с годовым абонементом, за покупку этого проездного вернется кешбэк 10 процентов — до 2,5 тысячи рублей, — рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Узнать, как подключить национальную карту к мобильным Pay-сервисам, можно на сайте отечественной платежной системы или обратившись в свой банк, выпустивший карту.

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать нашу билетную систему, чтобы предлагать пассажирам самые выгодные условия оплаты проезда. 1 сентября совместно с нашим партнером — платежной системой «Мир» мы запустили акцию, по которой получить кешбэк 10 рублей по национальной карте можно не только на транспорте Москвы, но и Подмосковья. Это предложение действует до конца года. Еще больше пассажиров смогут выбирать самый удобный и доступный вариант поездок, — отметил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Более подробно об акции можно узнать на сайте платежной системы и в мобильном приложении «Привет, Мир!».

Транспортные предложения российской платежной системы одновременно стартовали в 15 регионах страны. О том, какие скидки действуют в других городах и как воспользоваться преимуществами акции, можно узнать на сайте отечественной платежной системы.