В столичных семейных центрах развивают родительские компетенции

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С начала года более 10 тысяч родителей посетили занятия по воспитанию и развитию детей в столичных семейных центрах, где работают больше 30 программ по выстраиванию гармоничных отношений с детьми. Подробнее об этом рассказывает директор семейного центра «Отрадное» Ирина Гончарова.

В семейные центры часто обращаются родители, которые открыты новым знаниям, готовы слушать лекции и участвовать в тренингах, чтобы получить ответы на волнующие их вопросы. Специалисты семейных центров считают просвещение важной частью своей работы и готовы помогать папам и мамам повышать свои родительские компетенции.

— За первые восемь месяцев текущего года специалисты столичных семейных центров оказали 140 тысяч психологических услуг, большая часть которых была направлена на налаживание детско-родительских отношений. Более 10 тысяч взрослых посетили тренинги, развивающие родительские компетенции. Такие занятия — это возможность получить знания в области детской и подростковой психологии и научиться находить общий язык с взрослеющим ребенком, — отмечает Ирина Гончарова.

Ежедневно проходят встречи родительских клубов во всех семейных центрах. Поучаствовать в них могут все, кто заинтересован темой воспитания. Раз в месяц среди родителей проводится опрос, о чем им особенно интересно узнать. Наиболее популярные темы освещаются в первую очередь, среди них налаживание отношений между детьми разных возрастов, мотивация ребенка к изучению иностранного языка, правильное составление распорядка дня, помощь ребенку в борьбе со страхами перед экзаменами.

Занятия включают в себя психологические упражнения, игры, дискуссии, обсуждение актуальных проблем, домашние задания и их разборы. Участникам особенно нравятся аудиолекции: они позволяют получать знания по дороге домой или во время домашних дел. После каждой лекции можно задать свой вопрос или записаться на консультацию к психологу центра.

Помимо программ для обоих родителей, семейные центры реализуют раздельные проекты. Будущие и молодые папы учатся общаться с детьми, проявлять заботу и правильно реагировать на возрастные кризисы ребенка. На занятиях объясняют, как решать конфликтные ситуации, поддерживать дисциплину, правильно поощрять ребенка. Мамам специалисты помогают научиться заботиться, воспитывать, ухаживать за новорожденным: кормить, купать, укладывать спать, развивать. Также мамы узнают, как сохранить ресурсное состояние, выстраивать доверительные отношения с детьми, поддерживать их, правильно хвалить и говорить о промахах.

Чтобы принять участие в занятиях, развивающих родительские компетенции, можно оставить заявку на портале «Мой семейный центр».

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 26 городских организаций помощи родителям с детьми: 23 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Подробную информацию об услугах и программах центра можно узнать на портале «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на нем создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, с ним свяжутся в течение одного рабочего дня и проконсультируют.

Специалисты центров осуществляют психологические консультации, налаживают детско-родительские отношения, оказывают правовую помощь, работают с подростками, проводят тренинги и развивающие занятия. В учреждениях создана служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.