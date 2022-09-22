Двери открываются: столичные предприятия организовали уникальные познавательные экскурсии

Школьники Захар и Егор Ивановы вместе с Борисом Шпонтаком (слева направо) рассматривают двигатель автомобиля во время экскурсии по заводу, на котором занимаются восстановлением деталей и агрегатов. Посетить предприятие ребята смогли благодаря акции «День без турникетов» / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

22 сентября в Москве стартовала акция «День без турникетов». Горожане побывали в технопарках, мастерских, на заводах и фабриках. К одной из экскурсий присоединилась «Вечерняя Москва».

В этот раз акция «День без турникетов» проходит в течение трех дней — с 22 по 24 сентября. Для жителей столицы организаторы подготовили более сотни уникальных экскурсий. Причем найти что-то интересное смогут как дети, так и взрослые. В списке компаний — анимационная студия, крупный рекрутинговый центр, салон красоты, несколько технопарков и многое другое.

— В этом году можно отметить усиливающийся тренд среди московских компаний — для них «День без турникета» становится своеобразным бесплатным маркетинговым инструментом, который позволяет рассказать горожанам о продукции и услугах московских производителей. Что касается посетителей экскурсий, то в силу последних санкционных ограничений москвичи стремятся больше узнать о российских производителях, а акция как раз позволяет это сделать, — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Свои двери для москвичей в этот раз открыла и сеть цехов и заводов по промышленному восстановлению деталей и агрегатов.

— Можем починить как легковой автомобиль, так и грузовой, — отметил заместитель директора компании Григорий Штырлин. — Восстанавливаем коленчатые валы, блоки цилиндров, головки блоков, воздушные компрессоры и карданные передачи.

Кроме того, предприятие также самостоятельно производит станки для ремонта комплектующих. По словам Штырлина, некоторые приборы имеют явные преимущества перед зарубежными аналогами.

— Мы делаем станки полностью из отечественных материалов. Они надежные и стоят дешевле, — добавил замдиректора.

Посмотреть, как работает эта компания, пришли несколько московских семей. Особый интерес экскурсия вызвала, конечно, у мальчишек.

— Егор и Захар увлекаются автомобилями. Им нравятся гоночные машины, поэтому я, узнав о такой акции, выбрала именно эту экскурсию, — рассказала Елена Иванова.

По словам мамы мальчиков, такие мероприятия очень полезны.

— Здорово, что можно попасть хотя бы разок туда, куда обычным людям вход закрыт. Посмотреть, как работают профессионалы. Это и детям важно знать, и взрослым, — подчеркнула Елена.

Побывал на предприятии и четвероклассник Борис Шпонтак. Он учится в Московском государственном образовательном комплексе при Союзе машиностроителей России.

— Мне очень понравилась экскурсия, — поделился Борис. — Увидел настоящие двигатели, большие и маленькие. Посмотрел, как их разбирают, собирают.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Акция «День без турникетов» проводится с 2012 года. С момента ее запуска было проведено уже более 3200 познавательных экскурсий и мастер-классов, участие в которых приняли более 315 тысяч человек. А свои двери для жителей столицы открыли более 460 компаний, которые познакомили горожан со своими товарами и услугами. Ближайшая акция пройдет в этом году — с 8 по 10 декабря.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы:

— К акции присоединились образовательные, спортивные и просветительские площадки. Чтобы побывать на экскурсиях и мастер-классах, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте проекта. С начала года в акции поучаствовали около 25 тысяч человек. В этот раз посетителей примут 137 площадок, 47 из них — впервые.

Гости узнают, как создаются мультфильмы, побывают на промпредприятии, в Московском училище олимпийского резерва и летном клубе. В детских технопарках ждут юных горожан, чтобы познакомить их с перспективными специальностями.