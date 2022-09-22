Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Двери открываются: столичные предприятия организовали уникальные познавательные экскурсии

Марьяна Шевцова
Город
Двери открываются: столичные предприятия организовали уникальные познавательные экскурсии
Школьники Захар и Егор Ивановы вместе с Борисом Шпонтаком (слева направо) рассматривают двигатель автомобиля во время экскурсии по заводу, на котором занимаются восстановлением деталей и агрегатов. Посетить предприятие ребята смогли благодаря акции «День без турникетов» / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

22 сентября в Москве стартовала акция «День без турникетов». Горожане побывали в технопарках, мастерских, на заводах и фабриках. К одной из экскурсий присоединилась «Вечерняя Москва».

В этот раз акция «День без турникетов» проходит в течение трех дней — с 22 по 24 сентября. Для жителей столицы организаторы подготовили более сотни уникальных экскурсий. Причем найти что-то интересное смогут как дети, так и взрослые. В списке компаний — анимационная студия, крупный рекрутинговый центр, салон красоты, несколько технопарков и многое другое.

— В этом году можно отметить усиливающийся тренд среди московских компаний — для них «День без турникета» становится своеобразным бесплатным маркетинговым инструментом, который позволяет рассказать горожанам о продукции и услугах московских производителей. Что касается посетителей экскурсий, то в силу последних санкционных ограничений москвичи стремятся больше узнать о российских производителях, а акция как раз позволяет это сделать, — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Свои двери для москвичей в этот раз открыла и сеть цехов и заводов по промышленному восстановлению деталей и агрегатов.

— Можем починить как легковой автомобиль, так и грузовой, — отметил заместитель директора компании Григорий Штырлин. — Восстанавливаем коленчатые валы, блоки цилиндров, головки блоков, воздушные компрессоры и карданные передачи.

Кроме того, предприятие также самостоятельно производит станки для ремонта комплектующих. По словам Штырлина, некоторые приборы имеют явные преимущества перед зарубежными аналогами.

— Мы делаем станки полностью из отечественных материалов. Они надежные и стоят дешевле, — добавил замдиректора.

Посмотреть, как работает эта компания, пришли несколько московских семей. Особый интерес экскурсия вызвала, конечно, у мальчишек.

— Егор и Захар увлекаются автомобилями. Им нравятся гоночные машины, поэтому я, узнав о такой акции, выбрала именно эту экскурсию, — рассказала Елена Иванова.

По словам мамы мальчиков, такие мероприятия очень полезны.

— Здорово, что можно попасть хотя бы разок туда, куда обычным людям вход закрыт. Посмотреть, как работают профессионалы. Это и детям важно знать, и взрослым, — подчеркнула Елена.

Побывал на предприятии и четвероклассник Борис Шпонтак. Он учится в Московском государственном образовательном комплексе при Союзе машиностроителей России.

— Мне очень понравилась экскурсия, — поделился Борис. — Увидел настоящие двигатели, большие и маленькие. Посмотрел, как их разбирают, собирают.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Акция «День без турникетов» проводится с 2012 года. С момента ее запуска было проведено уже более 3200 познавательных экскурсий и мастер-классов, участие в которых приняли более 315 тысяч человек. А свои двери для жителей столицы открыли более 460 компаний, которые познакомили горожан со своими товарами и услугами. Ближайшая акция пройдет в этом году — с 8 по 10 декабря.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы:

— К акции присоединились образовательные, спортивные и просветительские площадки. Чтобы побывать на экскурсиях и мастер-классах, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте проекта. С начала года в акции поучаствовали около 25 тысяч человек. В этот раз посетителей примут 137 площадок, 47 из них — впервые.

Гости узнают, как создаются мультфильмы, побывают на промпредприятии, в Московском училище олимпийского резерва и летном клубе. В детских технопарках ждут юных горожан, чтобы познакомить их с перспективными специальностями.

управляющие компании День без турникетов Москва Экскурсии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Осенний голос из пустоты

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рынок труда диктует студентам правила

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Все мнения
О проекте