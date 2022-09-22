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Восхищаюсь тобой, столица: фотографы запечатлели лучшие ракурсы города

Игорь Ивандиков
Юлия Тарапата
Город
Восхищаюсь тобой, столица: фотографы запечатлели лучшие ракурсы города
В номинации «Москва и москвичи. Комфортный город» отметились несколько авторов. Ярким и сочным алым цветом исполнен снимок Пелагии Замятиной (фотокорреспондент «ВМ») «Знамя Победы». Эту фотографию девушка сделала в районе Дорогомилово — на Поклонной горе. / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Мы предлагаем читателям «Вечерней Москвы» увидеть районы столицы так, как видят их победители и призеры конкурса «Планета Москва». В этом году в нем принимали участие 175 фотографов. Фотослужба «Вечерней Москвы» судействовала в жюри этого конкурса и теперь предлагает читателям ознакомиться с прекрасными работами победителей и призеров. А также с их взглядом на нашу ослепительную столицу.

Восхищаюсь тобой, столица: фотографы запечатлели лучшие ракурсы города Фото: Юлия Калугина

Фотограф Юлия Калугина почти год караулила Луну. Она заняла первое место в номинации «Архитектура Москвы. Связь времен» с Луной над Речным, которую запечатлела в Левобережном районе. Как рассказала сама Юлия в интервью порталу «Активный гражданин», она задумала снять именно такой кадр более года назад.

— Я специально отслеживала положение Луны с помощью приложений. Хотела, чтобы она находилась конкретно в этой точке, сбоку от Речного вокзала, — сказала Юлия в интервью. — Сделать кадр мне удалось только со второй попытки. Первый раз я попробовала в прошлом году, приехала на место в нужный момент, но тогда помешала облачность, пришлось ждать целый год, чтобы Луна снова вернулась в это же положение. И вот в марте мне удалось поймать нужный кадр, запечатлев не только полнолуние, но и красивую архитектуру Северного речного вокзала.

Восхищаюсь тобой, столица: фотографы запечатлели лучшие ракурсы города Фото: Алексей Белкин

Алексей Белкин увидел Воланда в Тверском районе столицы. Вот же он, с крыльями ангела и трезубцем идет мимо освещенного перехода на станцию метро «Площадь Революции»

Эти загадочные гости улицы Никольской, кого тут только не встретишь вечерами... Например, Время, которое всегда бежит, или вот Ангела с трезубцем, спешащего по делам.

Восхищаюсь тобой, столица: фотографы запечатлели лучшие ракурсы города Фото: Михаил Ковалев

Фотограф Михаил Ковалев в снимке «Любовь — это полет» разгадал тайну взаимных чувств, над которой бьются философы на протяжении тысячелетий. Словить настоящие эмоции двух прекрасных влюбленных удалось на аттракционе Zipline. Это 700-метровый спуск на канате через Москву-реку. Скорость при спуске может развиваться до 60 км/ч. Как легко дышится над рекой, над всем городом!

Двух влюбленных не пугают испытания, им кажется, что крылья за спиной, а их горячие сердца топят даже падающий снежок. Этот снимок растопил яркими эмоциями и сердца непреклонного жюри — в номинации «Москва и москвичи. Комфортный город» он занял первое место.

Восхищаюсь тобой, столица: фотографы запечатлели лучшие ракурсы города Фото: Сергей Кулешов

Московский трафик в объективе Сергея Кулешова. В кадр попали два очень разных водителя, совершенно разных транспортных средства, объединенных одной дорогой в районе Китай-города. Оба они смотрят вперед, с непоколебимой уверенностью, готовы по первому сигналу продолжить свой путь.

Восхищаюсь тобой, столица: фотографы запечатлели лучшие ракурсы города Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Призер номинации «Архитектура Москвы. Связь времен» Сергей Фадеичев заснял вид на Москву-реку со смотровой площадки Panorama 360 в Пресненском районе. Вот уж действительно — угол зрения. Благодаря этому прогулочный катер, кажется, выплывает прямо из небоскреба!

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