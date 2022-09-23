Пять интересных фактов о предприятиях Юго-Восточного округа

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

Восемьдесят миллиардов рублей превысил объем инвестиций высокотехнологичных компаний, локализовавших производство на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва», сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Среди главных площадок ОЭЗ — «Печатники», на юго-востоке столицы. О других производствах крупнейшего индустриального округа — в этом выпуске «Вечерней Москвы» о промышленности.

Компания «Битроботикс» создала высокоскоростной роботизированный комплекс Ватрушкомат для кондитерско-булочного комбината «Черемушки». С помощью машинного 3D-зрения система за секунду сканирует противень с заготовками из теста, делает углубления для начинки, опрыскивает меланжем и кладет творог. За минуту робот может готовить 18 ватрушек, около тысячи в час / Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Компания «Медплант» — один из лидеров на рынке портативных инновационных медицинских изделий для оказания экстренной и неотложной помощи. Врачам скорой помощи по всей стране известны их легкие удобные пластиковые оранжевые чемоданчики с наборами инструментов и лекарств. / Фото: shutterstock/FOTODOM

Знаменитую скульптуру Веры Мухиной «Рабочий и колхозница» для павильона СССР на Всемирной выставке в Париже 1937 года изготовили из специально разработанной тонколистовой коррозионностойкой стали в ЦНИИТМАШ. АО «НПО «Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения» — один из лидеров по исследованиям в области материаловедения. Его технологические решения используются при создании блоков АЭС, а также на ГЭС по всему миру. / Фото: shutterstock/FOTODOM

Первое отечественное кабельное производство было запущено в 1895 году, на «Москабеле». Сегодня ГК «Москабельмет» — поставщик продукции для Минобороны и Росатома, метрополитенов и объектов, расположенных в экстремальных климатических условиях (спецкабели способны выдерживать температуру –85 до +80 градусов Цельсия). Ежегодно ГК производит порядка 80 тысяч километров кабелей: почти два оборота вдоль экватора Земли.

Оборудование АО «Лопастные гидравлические машины» — производителя насосов с полуторавековой историей — сегодня установлено в московском метро, на атомоходах, ГЭС, космодромах, металлургических гигантах и даже на Асуанской плотине в Египте.

СОБЫТИЯ

А у нас — ГЛОНАСС

В рамках продолжающейся работы по замене зарубежных товаров качественными аналогами отечественного производства московское НПО «Полипластик» начало поставку материалов для выпуска корпусов систем ЭРА ГЛОНАСС (глобальной навигационной спутниковой системы), сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Такими системами сегодня в обязательном порядке оборудуют все автомобили для экстренного реагирования и связи со специальными службами в случае аварий.

Один из ведущих производителей электронных решений для автотранспорта «Итэлма» поставит первые терминалы «ЭРА ГЛОНАСС» с корпусами из полимеров столичной компании уже в сентябре.

Препараты для питомцев

Наладить выпуск линейки ветеринарных препаратов может один из ведущих фармпроизводителей столицы ФГУП «Московский эндокринный завод» (ФГУП «Эндофарм»). Первый препарат для ветприменения — обезболивающее средство для собак и кошек в послеоперационный период, при травмах и для проведения разных лечебных манипуляций — уже выведен на российский рынок. Завод рассмотрит возможность выпуска ветеринарных лекарств в рамках городских контрактов. Кстати, в 2021 году «Эндофарм» заключил офсетный контракт со столицей о локализации в городе выпуска 20 препаратов, в том числе противоглаукомных, антибактериальных, анальгетиков и антидепрессантов. Со своей стороны Москва гарантировала госзакупку лекарств на 1,1 миллиарда рублей за 8 лет.

Льготные кредиты

В рамках программы льготного кредитования предприятий, принятой в марте 2022 года по решению мэра Москвы Сергея Собянина для поддержки отрасли в сложный период, объем одобренных заявок для столичных компаний уже превысил 170 миллиардов рублей.

Поддержкой воспользовались 65 предприятий с общим штатом сотрудников свыше 60 тысяч человек. Таким образом, Москва стимулирует промышленников инвестировать в развитие производств.

Надежный запас

Шоколадные изделия столичных компаний из холдинга «Объединенные кондитеры» выдержали испытания вечной мерзлотой в рамках научного эксперимент по хранению пищевых продуктов в Арктике. Шоколад и конфеты 1980–2010 годов сохранили пищевые свойства в норме. Подобные исследования важны для программ освоения Арктики.

Будет вкуснее

Список из более 200 городских предприятий пищепрома пополнит новый производственный комплекс по выпуску приправ и специй.

Градостроительно-земельная комиссия уже одобрила выделение в аренду без торгов участка площадью 1,2 гектара в Молжаниновском районе на севере столицы.