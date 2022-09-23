Пять интересных фактов о предприятиях Юго-Восточного округа

Восемьдесят миллиардов рублей превысил объем инвестиций высокотехнологичных компаний, локализовавших производство на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва», сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Среди главных площадок ОЭЗ — «Печатники», на юго-востоке столицы. О других производствах крупнейшего индустриального округа — в этом выпуске «Вечерней Москвы» о промышленности.
В рамках продолжающейся работы по замене зарубежных товаров качественными аналогами отечественного производства московское НПО «Полипластик» начало поставку материалов для выпуска корпусов систем ЭРА ГЛОНАСС (глобальной навигационной спутниковой системы), сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Такими системами сегодня в обязательном порядке оборудуют все автомобили для экстренного реагирования и связи со специальными службами в случае аварий.
Один из ведущих производителей электронных решений для автотранспорта «Итэлма» поставит первые терминалы «ЭРА ГЛОНАСС» с корпусами из полимеров столичной компании уже в сентябре.
Наладить выпуск линейки ветеринарных препаратов может один из ведущих фармпроизводителей столицы ФГУП «Московский эндокринный завод» (ФГУП «Эндофарм»). Первый препарат для ветприменения — обезболивающее средство для собак и кошек в послеоперационный период, при травмах и для проведения разных лечебных манипуляций — уже выведен на российский рынок. Завод рассмотрит возможность выпуска ветеринарных лекарств в рамках городских контрактов. Кстати, в 2021 году «Эндофарм» заключил офсетный контракт со столицей о локализации в городе выпуска 20 препаратов, в том числе противоглаукомных, антибактериальных, анальгетиков и антидепрессантов. Со своей стороны Москва гарантировала госзакупку лекарств на 1,1 миллиарда рублей за 8 лет.
В рамках программы льготного кредитования предприятий, принятой в марте 2022 года по решению мэра Москвы Сергея Собянина для поддержки отрасли в сложный период, объем одобренных заявок для столичных компаний уже превысил 170 миллиардов рублей.
Поддержкой воспользовались 65 предприятий с общим штатом сотрудников свыше 60 тысяч человек. Таким образом, Москва стимулирует промышленников инвестировать в развитие производств.
Шоколадные изделия столичных компаний из холдинга «Объединенные кондитеры» выдержали испытания вечной мерзлотой в рамках научного эксперимент по хранению пищевых продуктов в Арктике. Шоколад и конфеты 1980–2010 годов сохранили пищевые свойства в норме. Подобные исследования важны для программ освоения Арктики.
Список из более 200 городских предприятий пищепрома пополнит новый производственный комплекс по выпуску приправ и специй.
Градостроительно-земельная комиссия уже одобрила выделение в аренду без торгов участка площадью 1,2 гектара в Молжаниновском районе на севере столицы.