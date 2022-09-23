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189 пар – участников «Московского долголетия» присоединились к акции «Вальс народов России»

Павел Гриднев

Сюжет: 

Московское долголетие
Город
189 пар – участников «Московского долголетия» присоединились к акции «Вальс народов России»
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства, Центральная аллея Карта всех событий

21 сентября на ВДНХ прошло одно из самых масштабных событий Года культурного наследия — флешмоб «Вальс народов России». 3 075 танцующих пар — представители разных городов, стран, национальностей и возрастов — исполнили вальс перед фонтаном «Дружба народов». Среди танцоров было 189 пар — участников проекта «Московское долголетие».

189 пар – участников «Московского долголетия» присоединились к акции «Вальс народов России» Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Событие зафиксировано в Книге рекордов России как самый массовый вальс в мире продолжительностью 3 минуты 30 секунд. Участниками акции стали все желающие: от студентов до пенсионеров, от любителей до профессиональных танцоров. Отмечается, что именно студентам принадлежит идея проведения вальса. Пары танцевали под сюиту Георгия Свиридова «Метель» в исполнении Московского государственного симфонического оркестра под руководством дирижера Ивана Рудина.

189 пар – участников «Московского долголетия» присоединились к акции «Вальс народов России» Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Студенческую инициативу поддержали и участники проекта «Московское долголетие», которые занимаются танцами. Так, Виктор Владимирович Устинкин (76 лет) увлекся историческими бальными танцами в 2018 году. Говорит, что мечтал танцевать с детства, но считалось, что это не мужское дело. Когда ушел на пенсию, решил: «Теперь-то я точно научусь!» Так и случилось. «В танце все невзгоды, которые случаются в нашей жизни, отходят на второй план», — говорит Виктор Владимирович. Участник рекорда поделился своими впечатлениями: «Здорово увидеть столько людей, которые вместе танцуют, начиная от ребят-студентов и заканчивая старшим возрастом! Как у них получалось — это не самое основное. Главное, что все были в танце и радовались жизни!»

Партнерша Виктора Владимировича Ольга Владимировна Потапова (67 лет) занималась бальными танцами в школьные годы. Потом учеба, работа, семья — было некогда. После длительного перерыва вернулась к увлечению в проекте «Московское долголетие».

— Танец помогает мне вспомнить былые времена. А атмосфера на сегодняшнем вальсе была восхитительная — это огромное наслаждение, когда столько пар кружатся в едином танце! — говорит Ольга Владимировна.

Для танцевальной пары Майи Качиной (85 лет) и Льва Качина (89 лет) этот рекорд не стал первым. Их имена уже занесены в Книгу рекордов России — они самая возрастная танцующая пара нашей страны. В 10 лет Майя Тимофеевна увидела на сцене Галину Уланову и решила, что должна танцевать, но встретить партнера по танцам и исполнить мечту удалось только с выходом на пенсию. По признанию пары, как только вышли на пенсию — танцуют без выходных и отпусков. Дали более 3 тысяч концертов в центрах социального обслуживания. По поводу участия в акции «Вальс народов России» у Майи Тимофеевны не было сомнений: «Где есть танцы — там мы! Как только нам говорят, что будет танцевальное событие, я сразу спрашиваю: Где? Когда? В чем?».

СПРАВКА

В проекте «Московское долголетие» сейчас занимается танцами более 25 тысяч москвичей старшего возраста. Бальные и исторические танцы привлекают около 4, 5 тысячи участников. Подобрать группу и оставить заявку на участие можно на странице «Московского долголетия» на официальном сайте Мэра Москвы в разделе «Расписание занятий». Также для записи в проект можно обратиться в районный центр социального обслуживания. Контакты центров указаны по ссылке.

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