Сырье и станки — первый шаг к промышленному рывку

Снегоуборочный инвентарь московского завода полимерных материалов и изделий «Гамма-Пласт» знаком потребителям по всей стране / Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

Свыше трехсот предприятий работают в Юго-Восточном округе столицы. «Гамма-Пласт» и Объединенная станкоинструментальная компания — среди лидеров рынка России.

Незаменимые полимеры

Нефтехимическая промышленность — одна из основ современной экономики. Именно от нее во многом зависит положение стран на мировом рынке. При этом не последнюю роль играет производство полимерных и композиционных материалов, которые сегодня используются практически везде: от выпуска товаров народного потребления (игрушек, посуды, защитных очков, бытовой техники) до создания деталей автомобилей, самолетов и военной техники.

Московская компания «Гамма-Пласт» уже более 20 лет занимается разработкой и серийным производством широкого спектра полимерных композиционных материалов, в том числе с заданными свойствами под конкретные изделия.

— Продукция нашей компании позволяет обеспечить импортозамещение по многим позициям на отраслевом рынке, — отмечают в пресс-службе «Гамма-Пласт». — Тем самым снижается зависимость отечественных заводов и фабрик от зарубежных поставок сырья.

Среди очевидных плюсов такого сотрудничества — удобная логистика и стабильное сервисное обслуживание. К тому же у компании налажены тесные связи с ведущими отраслевыми и научными организациями, НИИ, в том числе с Институтом нефтехимического синтеза РАН, МГУ имени Ломоносова. Создан отдел научно-технического развития, где работают кандидаты технических наук, аспиранты и студенты. Есть собственные лаборатории.

Впрочем, среди клиентов компании не только крупные производства. Многим москвичам наверняка доводилось просыпаться зимним утром под шум снегоуборочных лопат и скреперов, которыми дворники расчищают дорожки во дворе. Так вот, такой незаменимый в холода и метели инвентарь тоже выпускает «Гамма-Пласт».

Средства производства

Создание высокотехнологичной промышленности тесно связано с развитием машиностроения. Неслучайно отрасли уделялось особое внимание в годы советской индустриализации, и сейчас это снова один из главных вопросов государственной повестки, о чем специально говорил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего —2020».

— Машиностроительный комплекс играет ключевую роль для отечественной промышленности, нашей экономики в целом, — подчеркнул президент. — Его развитие, раскрытие мощного научного, технологического потенциала являются безусловным приоритетом.

Уже десять лет в столице современные металлообрабатывающие станки выпускает Объединенная станкоинструментальная компания. Сегодня предприятию принадлежит до 90 процентов отечественного рынка производства ленточнопильного оборудования: инженерами была разработана и введена в серию линейка станков для МСП и крупного бизнеса, позволяющих решать всевозможные задачи при работе с разными видами материалов — от мягких металлов и пластмасс до сверхпрочной стали. Кроме того, на предприятии создаются режущие инструменты, а также складские системы хранения и транспортные системы подачи металла.

— Изначально компания ставила себе цель упрочить репутацию российского станкостроения как производителя современного оборудования, которое отвечает мировым стандартам качества, — отмечает директор по маркетингу Анна Андрейчик. — Мы не зависим от импортного сырья ни в каком из направлений производства, и в этом наше преимущество. Клиенты получают высококачественное оборудование по доступным ценам и с гарантийным обслуживанием на территории своей страны, что сегодня особенно актуально.

Ежегодно компания внедряет инновации в технологический процесс, наращивает объемы производства. И в настоящее время станкостроители не только не отказываются от планов по развитию, но и вносят посильный вклад в решение стратегически важного вопроса импортозамещения и в обновление российской металлообрабатывающей промышленности.

СПРАВКА

Компания «Гамма-Пласт» выпускает многоразовые стаканы, изготовленные из поликарбоната пищевого назначения. Они не бьются, не впитывают запахи и подходят для питания в армейских столовых, школах, детских садах, больницах и исправительных учреждениях. Очки «Профессионал», предназначенные для защиты глаз от попадания твердых частиц, тоже продукция предприятия.

ЦИФРА

700 станков выпустила в 2022 году станкоинструментальная компания ОСК.