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Зона высоких технологий

Елена Грибкова
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Зона высоких технологий
Перевозка оборудования для МНПЗ по Москве-реке в Капотню / Фото: Пресс-служба МНПЗ

Юго-восток столицы — крупнейший промышленный округ нашего мегаполиса. Еще в средние века, когда город был в основном деревянный, именно здесь — с подветренной стороны — размещались «пожароопасные» промыслы: кузнечное, гончарное производство. И сегодня знаковых предприятий в ЮВАО немало. Больше всего их в Печатниках — около 70 процентов территории занимает промзона.

Именно здесь располагается Особая экономическая зона столицы «Технополис «Москва », среди компаний-резидентов которой представители наукоемких отраслей: биофармы, микроэлектроники, оптики, нанотехнологий... В частности, на этом пространстве производят полимерные материалы, телекоммуникационное, медицинское оборудование и многое другое.

Более половины площади Лефортова — тоже промышленная зона. Во время Великой Отечественной войны здешние фабрики и заводы работали на оборону: выпускали легендарные «катюши», бронепоезда, банно-прачечные и санитарные поезда, прожекторы и приборы управления огнем.

А ученые Академии химзащиты изобрели знаменитую самовоспламеняющуюся жидкость «коктейль Молотова». В ЮВАО расположены известный Микояновский мясокомбинат, «Москабель» и нефтеперерабатывающее предприятие компании «Газпром нефть», о котором стоит сказать отдельно.

В следующем году Московский НПЗ отметит свое 85-летие. В настоящее время здесь трудятся более двух тысяч человек. Завод — крупнейший налогоплательщик столицы с ежегодным вкладом в бюджет Москвы — более 800 миллионов рублей. МНПЗ является важной частью городской инфраструктуры и производит востребованные нефтепродукты: бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, битум для строительства дорог. В общей сложности здесь выпускается 30 наименований и более 60 марок продукции для различных отраслей. Как уточняют в пресс-службе предприятия, на сегодняшний день завод перерабатывает 12 миллионов тонн нефти в год!

Кстати, по подсчетам специалистов, каждая вторая дорога в столичном регионе строится с использованием битума МНПЗ, а топливом компании в мегаполисе заправляется каждый третий автомобиль.

Уже несколько лет на предприятии проходит масштабная комплексная модернизация производства, сопровождающаяся благоустройством прилегающих территорий Капотни.

В частности, на МНПЗ действует современная система экологического мониторинга. А реализованные за последние годы проекты позволили на 75 процентов снизить воздействие процесса нефтепереработки на окружающую среду.

Преображение промкомплекса идет полным ходом. Этим летом СМИ внимательно следили за перевозкой по Москве-реке крупногабаритного груза с оборудованием для МНПЗ. Факт перевозки даже попал в Книгу рекордов России: вес груза составлял более 1,2 тысячи тонн — самый тяжелый, когда-либо доставленный по Москве-реке. Предварительно в Капотне был выстроен специальный причал, который и в дальнейшем сможет служить для нужд города.

— Завод продолжает программу модернизации и строительство комплекса глубокой переработки нефти, а доставленное оборудование является основным технологическим элементом и «сердцем» этого объекта. Главная цель специалистов заключается в полной и безотходной переработке нефтяных остатков, — подчеркнул генеральный директор Московского НПЗ Виталий ЗубеР.

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