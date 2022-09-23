Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

От профессии к призванию: развить свое дело москвичам помогают в учебном центре «Профессионал»

Павел Гриднев
Город
От профессии к призванию: развить свое дело москвичам помогают в учебном центре «Профессионал»
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В столичном центре «Профессионал» москвичам помогают осваивать новые профессии и оставаться востребованными на рынке труда. Обратиться и пройти бесплатное обучение могут безработные граждане, мамы детей дошкольного возраста, люди старшего поколения, члены нуждающихся семей.

Слушателей центра сопровождают в трудоустройстве: можно получить индивидуальную карьерную консультацию, научиться составлять резюме и писать сопроводительные письма, специалисты помогут подобрать подходящую вакансию, чтобы наилучшим образом подготовиться к собеседованию. Так, выпускники курсов, находят достойную работу, а некоторые приступают к развитию собственного дела.

Москвич Александр Хуторской по образованию инженер-технолог, а по профессии и призванию — дизайнер, фотограф и ретушер. Молодой человек считает себя самоучкой, все творческие знания он черпал из профессиональной литературы. Александр успел поработать в найме и прошел карьерный путь от специалиста до заместителя директора компании. За годы работы он накопил серьезную экспертизу и получил опыт работы с разными клиентами, но понимал, что знаниям не хватало систематизации.

Александр потерял работу и обратился в центр занятости населения за консультацией. Узнав о возможности пройти бесплатные образовательные курсы в своей сфере деятельности, он выбрал программу по интернет-маркетингу в учебном центре «Профессионал». Москвич давно хотел начать работать на себя и взяться за продвижение своих услуг. Полученные знания помогли ему оптимизировать и наладить работу сайтов, понять алгоритмы работы в соцсетях, «упаковать» свои услуги в понятный и привлекательный для клиентов продукт.

После обучения дела Александр начал продвигать свое рекламное и дизайнерское агентство, у него появились постоянные клиенты и интересные творческие проекты. Он задумался о расширении проекта и снова решил начать с обучения. Мужчина вновь обратился в «Профессионал», чтобы изучить пользовательский опыт на курсах по UX/UI дизайну.

— В первую очередь меня интересовал навык создания удобных и интуитивно понятных пользовательских интерфейсов. Сейчас, опираясь на полученные знания, дорабатываю собственный сайт-визитку с авторским блогом. Хочу рассказывать людям о мире фотографии, моды, дарить вдохновение и помогать, не только оказывая качественные услуги, но и консультируя подписчиков и единомышленников, — поделился житель столицы.

После обучения выпускник поддерживает связь с другими одногруппниками, с которыми познакомился на курсах переподготовки. Они обмениваются опытом и помогают друг другу в развитии творческих идей. У Александра большие планы на развитие своего проекта, останавливаться он не намерен.

СПРАВКА

Учебный центр «Профессионал» работает в структуре столичной службы занятости населения. В центре можно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. Также здесь помогают выпускникам найти новую работу. Безработные москвичи, мамы дошкольников, люди в возрасте от 50 лет и старше, а также члены нуждающихся семей обучаются бесплатно. Желающим попасть на курсы, необходимо обратиться в столичный центр занятости населения и оформить заявку. Связаться с сотрудниками центра «Профессионал» можно по телефону +7 (495) 260-52-89 или электронной почте eduprof@social.mos.ru.

москвичи навыки и умения Профессии подготовка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Осенний голос из пустоты

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рынок труда диктует студентам правила

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Все мнения
О проекте