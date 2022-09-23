От профессии к призванию: развить свое дело москвичам помогают в учебном центре «Профессионал»

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В столичном центре «Профессионал» москвичам помогают осваивать новые профессии и оставаться востребованными на рынке труда. Обратиться и пройти бесплатное обучение могут безработные граждане, мамы детей дошкольного возраста, люди старшего поколения, члены нуждающихся семей.

Слушателей центра сопровождают в трудоустройстве: можно получить индивидуальную карьерную консультацию, научиться составлять резюме и писать сопроводительные письма, специалисты помогут подобрать подходящую вакансию, чтобы наилучшим образом подготовиться к собеседованию. Так, выпускники курсов, находят достойную работу, а некоторые приступают к развитию собственного дела.

Москвич Александр Хуторской по образованию инженер-технолог, а по профессии и призванию — дизайнер, фотограф и ретушер. Молодой человек считает себя самоучкой, все творческие знания он черпал из профессиональной литературы. Александр успел поработать в найме и прошел карьерный путь от специалиста до заместителя директора компании. За годы работы он накопил серьезную экспертизу и получил опыт работы с разными клиентами, но понимал, что знаниям не хватало систематизации.

Александр потерял работу и обратился в центр занятости населения за консультацией. Узнав о возможности пройти бесплатные образовательные курсы в своей сфере деятельности, он выбрал программу по интернет-маркетингу в учебном центре «Профессионал». Москвич давно хотел начать работать на себя и взяться за продвижение своих услуг. Полученные знания помогли ему оптимизировать и наладить работу сайтов, понять алгоритмы работы в соцсетях, «упаковать» свои услуги в понятный и привлекательный для клиентов продукт.

После обучения дела Александр начал продвигать свое рекламное и дизайнерское агентство, у него появились постоянные клиенты и интересные творческие проекты. Он задумался о расширении проекта и снова решил начать с обучения. Мужчина вновь обратился в «Профессионал», чтобы изучить пользовательский опыт на курсах по UX/UI дизайну.

— В первую очередь меня интересовал навык создания удобных и интуитивно понятных пользовательских интерфейсов. Сейчас, опираясь на полученные знания, дорабатываю собственный сайт-визитку с авторским блогом. Хочу рассказывать людям о мире фотографии, моды, дарить вдохновение и помогать, не только оказывая качественные услуги, но и консультируя подписчиков и единомышленников, — поделился житель столицы.

После обучения выпускник поддерживает связь с другими одногруппниками, с которыми познакомился на курсах переподготовки. Они обмениваются опытом и помогают друг другу в развитии творческих идей. У Александра большие планы на развитие своего проекта, останавливаться он не намерен.

СПРАВКА

Учебный центр «Профессионал» работает в структуре столичной службы занятости населения. В центре можно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. Также здесь помогают выпускникам найти новую работу. Безработные москвичи, мамы дошкольников, люди в возрасте от 50 лет и старше, а также члены нуждающихся семей обучаются бесплатно. Желающим попасть на курсы, необходимо обратиться в столичный центр занятости населения и оформить заявку. Связаться с сотрудниками центра «Профессионал» можно по телефону +7 (495) 260-52-89 или электронной почте eduprof@social.mos.ru.