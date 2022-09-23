Более 11,6 тысячи запросов принял неголосовой центр помощи «Говори руками»

Фото: Центр «Говори руками»

Горячая линия «Говори руками» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы продолжает эффективно функционировать, являясь для ряда неслышащих людей неотъемлемой частью их повседневной жизни, решая несложные, но необходимые проблемы, для устранения которых требовался слух.

Сотрудники Центра «Говори руками» помогают вызывать врача, осуществить сурдоперевод в органах исполнительной власти и учреждений системы соцзащиты. Рабочий процесс полностью отлажен. За время работы сурдооператорами центра помощи было обработано более 11,6 тыс. обращений.

Чаще всего поступают запросы о помощи в онлайн-сурдопереводе, получении общей информации о центре и контактных данных различных учреждений, а также есть обращения о вызове скорой помощи или врача на дом. Кроме того, сотрудники центра «Говори руками» на постоянной основе проводят разъяснения и консультации о недопущении огласки личных данных, паролей, кодов, а также объясняют возможные схемы мошеннических действий.

— Неголосовой центр помощи «Говори руками» быстро завоевал доверие среди неслышащих людей. Нам поступает все больше и больше запросов, которые мы решаем в оперативном порядке. Когда центр только начинал свою работу, мы в основном получали заявки на получение информации об адресах и контактах «полезных» служб — социальных и медицинских учреждений. Но сейчас мы решаем и нестандартные ситуации, — рассказала руководитель центра «Говори руками» Екатерина Кузнецова.

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Можно с уверенностью сказать, что Центр помощи «Говори руками» уже имеет своих постоянных клиентов, которые полностью доверяют сотрудникам в решении своих повседневных слухозависимых проблем. Подтверждением этому стало увеличение количества обратившихся людей, более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим годом.

— При необходимости центр помощи «Говори руками» проводит совместную работу с другими подразделениями государственных служб для москвичей, находящихся за пределами столицы. Помощь центра в защите прав потребовалась инвалиду по слуху в общении с правоохранительными органами другого города, где отдыхала семья инвалидов по слуху из Москвы. Благодаря работе сурдопереводчиков центра были полностью соблюдены права граждан-инвалидов по слуху и решена конфликтная ситуация, — поделилась Екатерина Кузнецова.

Центр помощи готов продолжать свое развитие, и с каждым вызовом становиться лучше и удобнее для неслышащих москвичей.