Жителям столицы помогут в трудоустройстве на открытых отборах центра занятости «Моя работа»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Сергия Радонежского, 1с1 Карта всех событий

На площадке центра занятости «Моя работа» 22 сентября прошел открытый отбор на офисные, массовые и административные специальности для крупнейшего почтового оператора. Почта России представила вакансии для москвичей с заработной платой до 80 тысяч рублей.

— В базе службы занятости населения более 3 тысяч активных работодателей. Это надежные компании, которые регулярно участвуют в мероприятиях для соискателей и пользуются нашими рекрутинговыми сервисами. Один из партнеров центра занятости «Моя работа» — крупнейший российский почтовый оператор Почта России. В открытом отборе приняли участие десятки соискателей. Кандидаты прошли собеседования на позиции как для «синих», так и «белых воротничков» с заработной платой до 80 тысяч. Среди представленных вакансий были предложения для офисных сотрудников: специалистов по охране труда, подбору персонала и работе с обращениями, представителей рабочих профессий: почтальонов, операторов по обеспечению деятельности, водитель-курьеров, а также административного персонала, — рассказал первый заместитель директора центра занятости населения «Моя работа» Роман Никитин.

Он также отметил, что на площадке центра открыт рекрутинговый центр компании, еженедельно проводятся открытые отборы для соискателей, в том числе горожан под риском увольнения и тех, кто потерял работу.

— Центр занятости «Моя работа» предлагает уникальные возможности как для почты, так и для соискателей. В течение дня на одной площадке мы можем провести эффективные и максимально насыщенные встречи и консультации. В данный момент готовы предоставить около тысячи вакансий в самых разных сферах. При этом мы заинтересованы не только в опытных сотрудниках, но и в выпускниках высших и средних специальных образовательных учреждений. Для тех, кто только начинает свою карьеру, у нас есть программы стажировок и адаптации, — отметил директор макрорегиона Москва Почты России Руслан Маликов.

Москвичка Инга Бондарчук работала в зарубежной компании и попала под сокращение. Сейчас она рассматривает вакансии секретаря, администратора или офис-менеджера. Оценив ее опыт и навыки, карьерный консультант предложил ей пройти открытый отбор в компанию Почта России.

— В свое время ушла в декретный отпуск, так и не окончив педагогический вуз и не получив высшее образование. Тем не менее, опыт работы репетитором, официанткой, секретарем у меня большой. В последние годы работала офис-менеджером в международной логистической компании со штаб-квартирой в Японии. Но в компании произошли большие изменения, и значительная часть сотрудников потеряла работу. Стараюсь не отчаиваться и использую все возможности. Решила попробовать свои силы на открытом отборе в компанию «Почта России», где как раз оказались подходящие мне офисные позиции. Уже сегодня меня пригласили на следующий этап собеседования в офисе на вакансию специалиста по работе с обращениями граждан, — поделилась Инга.

Москвичка Наталья Шершенкова занимала руководящую позицию в отделе кадров и сейчас рассматривает управленческие вакансии. Карьерный консультант центра занятости «Моя работа» провел подробное интервью с Натальей, оценил ее резюме и опыт, выявил цели и мотивацию. По итогам скрининга карьерный консультант направил соискательницу на открытый отбор в Почту России, у которой есть подходящие вакансии.

— У меня большой опыт работы в отделе кадров. На предыдущем месте выросла от ведущего специалиста до заведующей сектором. Общение с рекрутером мне показалось продуктивным, у меня подробно спрашивали про навыки и опыт, почувствовала заинтересованность специалиста. Благодарю центр «Моя работа» за такие полезные мероприятия, где все к тому же проходит за один день. По результатам сегодняшнего отбора меня уже пригласили на собеседование в офис Почты России на позицию специалиста по кадровому делопроизводству, — рассказала Наталья.

Жителям столицы помогает трудоустроиться крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы. В ее структуру входит 57 отделов трудоустройства, большинство которых расположены в центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг находятся на улице Щепкина, в доме 38, строении 1 и улице Шаболовке, в доме 48, специализированный центр занятости «Моя карьера» для граждан старше 50 лет, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи открыт для москвичей по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Кадровый центр для сотрудников, находящихся под угрозой высвобождения, расположен по адресу: улица Куусинена, дом 2, строение 1.