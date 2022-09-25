Какие преимущества есть в современных коворкингах и кто в них работает

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В Москве с начала 2022 года открылось рекордное количество новых коворкингов. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, какие преимущества есть у таких пространств и кто работает в них.

Просторный зал коворкинга с уютными деревянными столами внешне напоминает модное кафе в центре города. Однако люди в нем заняты не обедом, а серьезными вещами: созвонами по видеосвязи, деловой перепиской, бизнес-проектами и другими важными задачами. За стойкой с ноутбуком сидит резидент коворкинга Диана Вашкель. Она занимается пиар-проектами.

— В коворкингах намного удобнее, чем в обычных офисах. К тому же здесь не только работа, но и большое комьюнити, — рассказывает Диана. — Многие люди здесь находят полезные знакомства, даже организовывают совместный бизнес. У нас есть клубы по интересам, где мы обсуждаем книги, кино, дегустируем вино, устраиваем вечеринки.

Этот коворкинг в столице открылся в 2018 году. И, по словам управляющего партнера сети смарт-офисов Ирека Аллаярова, популярность места растет с каждым годом.

— Люди еще в конце 2021 года начали возвращаться в офисы, когда пандемийные ограничения начали снимать. К тому же после отключения некоторых социальных сетей у людей появилась потребность в живом общении. 80 процентов наших резидентов — корпоративные клиенты. Они просто выбирают аренду коворкинга вместо стандартного рабочего помещения, — объясняет Ирек Аллаяров. — Дело в том, что предприниматели в непростой период не занимаются долгосрочным планированием. На один-три года выгоднее арендовать место в коворкинге. А затем уже понять, нужен ли собственный офис.

Особенно если бизнес разрастается до больших масштабов, проще приобрести собственное помещение. Кроме места, в коворкинге можно арендовать переговорные комнаты. Владельцы предусматривают все удобства, поэтому резиденты не оплачивают доступ к интернету, уборку, коммунальные услуги.

Всего в Москве с начала 2022 года открылось 15 новых коворкингов, общая площадь которых составляет примерно 104 тысячи квадратных метров. В них, по данным исследования одной из крупных компаний, занимающихся аналитикой рынка коммерческой недвижимости, можно взять в аренду около 1,4 тысячи рабочих мест. В 2022 году это значение уже на треть превысило итоговый показатель 2021 года, а также все результаты предыдущих лет.

Общий объем существующих гибких пространств на конец августа 2022 года составляет 366 тысяч квадратных метров. Это порядка двух процентов от общего объема московских офисов. Большая часть открытых гибких пространств (98 процентов) в 2022 году — это площадки сетевых операторов. До конца года анонсировано открытие еще 15 коворкингов общей площадью более 63 тысяч квадратных метров, а также 18 пространств около 80 тысяч квадратных метров. Средняя ставка аренды рабочего места в таких коворкингах по итогам августа составила 39 853 рубля в месяц.

Гендиректор еще одной крупной сети коворкингов и сервисных офисов Лариса Афанасьева рассказала, что открытие рекордного количества таких пространств для столицы неудивительно.

— Сегодня наличие коворкинга в бизнес-центре становится обязательным элементом инфраструктуры, — подчеркнула Афанасьева. — Столичный рынок за этот год уже показал гиперрост, это отмечают многие аналитики. При этом потенциал регионального рынка освоен пока минимально. Поэтому есть перспективы роста именно в региональных центрах. Стоит развивать и популяризировать формат по всей стране.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Станислав Москалев, председатель Гильдии операторов офисного пространства и коворкинга при Московской торгово-промышленной палате:

— Пандемия, а следом и санкции усилили тенденцию к более экономному расходованию бюджетов организаций. Среди преимуществ коворкингов я бы назвал мобильность такого подхода. Также к плюсам можно отнести упрощенную схему заключения договора по сравнению с классической арендой. Сами работодатели уже оценили экономию на аренде офиса. Но, насколько я могу видеть, в значительной мере не готовы еще к коворкингам «эмоционально».

Им пока тяжело ослабить личный контроль за работой персонала. Коворкинги все еще являются определенной экзотикой и больше ассоциируются с этакими хипстерами, чем обычными офисными сотрудниками. Поэтому предложение в настоящий момент существенно опережает спрос.