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Человеку с кошкой нужна однушка: как быстро снять жилье владельцам домашних животных

Никита Миронов
Антон Крылов

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Эксклюзивы ВМ
Город
Человеку с кошкой нужна однушка: как быстро снять жилье владельцам домашних животных
Москвичка Александра Кунтина работает на удаленке со своим котом Оззи. Снять квартиру проще всего с воспитанными и спокойными питомцами, которые не испортят имущество / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

19 сентября популярный сервис по аренде жилья провел исследование и выяснил, что москвичи с домашними питомцами тратят в среднем больше недели на поиск жилья. «Вечерка» выяснила, как быстро и выгодно арендовать жилье с домашними животными.

Если у вас есть питомцы, снять жилье достаточно сложно, отмечает исполнительный директор риелторской компании, член Московской ассоциации риелторов Сергей Шелковников.

— Дело в том, что хозяевам квартир есть из кого выбирать, — поясняет эксперт. — Скорее всего, они пустят в квартиру тех, у кого нет ни маленьких детей, ни животных.

Как увеличить свои шансы найти квартиру? Первый вариант: Сергей Шелковников советует дождаться декабря, когда спрос на съемное жилье традиционно снизится и владельцы квартир будут рады любым арендаторам.

Второй вариант — искать квартиру с «бабушкиным» ремонтом и старой мебелью. Владельцы такого жилья, как правило, особо не требовательны к жильцам — включая четвероногих. Кстати, такая квартира и стоит дешевле обычной: можно найти «однушки» за 30–35 тысяч рублей в месяц и даже дешевле. Другой вопрос, что они, скорее всего, будут неблизко от метро и не особо уютны.

Эксперт популярного портала недвижимости Елена Лапшина рекомендует звонить по понравившимся объявлениям, даже если в них не стоит пометка «можно с животными».

— Хозяева нередко готовы идти на уступки и под запретом животных подразумевают крупных овчарок или, например, пятерых котов одновременно, — пояснила Елена.

Шелковников добавляет:

— Многое зависит от характера питомца и того, как он воспитан. Если ваш кот или собака не склонны портить мебель или «метить» углы и вы гарантируете его приличное поведение, то на переговорах с хозяевами так и говорите. А лучший аргумент — двойной залог за мебель и интерьер. Обычно он равен двухмесячной арендной ставке. Кстати, как показывает практика, с хозяевами отлично работает фраза: «Наш кот отлично воспитан, ничего не портит. Мы в нем так уверены, что готовы внести двойной залог!» После этого хозяева, как правило, соглашаются и на обычный.

Аренда пользуется спросом

19 сентября эксперты российского портала про недвижимость зафиксировали рост спроса на аренду квартир в Москве в 2,1 раза по сравнению с прошлым сезоном. Москвичи по сравнению с прошлым годом стали более требовательны к качеству жилья.

— Чтобы гарантированно сдать квартиру, в ней необходимо сделать ремонт, обеспечить бытовой техникой, — говорит эксперт в сфере недвижимости Марсель Ахметшин.

Ценник в этом сезоне не увеличился.

— Дешевле всего аренда квартиры обойдется в Новой Москве — за 12–15 тысяч рублей можно подобрать неплохой вариант, — отмечает эксперт. — А в пределах МКАД цены стартуют от 25–30 тысяч рублей и пропорционально растут с продвижением к центру.

В нынешней экономической ситуации аренда квартиры — наилучший вариант решения жилищного вопроса.

— Столичная квартира в самом дешевом сегменте обойдется минимум в 8 миллионов рублей, а ипотечный платеж по ней составит порядка 100 тысяч рублей в месяц, — говорит Ахметшин.

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