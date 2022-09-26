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Вершители великой истории: как прошла акция «Своих не бросаем» на Манежной площади

Александр Зосимов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Город
Вершители великой истории: как прошла акция «Своих не бросаем» на Манежной площади
Житель столицы Андрей Коваленко пришел на митинг «Своих не бросаем» в поддержку референдумов о присоединении к России в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Манежная площадь Карта всех событий

27 сентября на Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях завершится референдум о присоединении к России. Тысячи людей вышли на улицу, чтобы поддержать событие.

«Донбасс, ждем домой! Россия-мать — с тобой», — с таким плакатом супруги Инна и Андрей Коваленко пришли на акцию «Своих не бросаем» в поддержку референдумов, которая прошла на Манежной площади.

— Я и мой муж родом из города Харцызск Донецкой области (ныне ДНР. — «ВМ»). Оттуда в конце 1980-х годов мы переехали в Москву, — рассказывает Инна Коваленко. — В ДНР остались моя мама, двоюродные сестры и братья. С 2014 года я не могу успокоиться из-за бесконечных переживаний за моих близких, которым приходится переживать издевательства нацистов.

Произнося эти слова, женщина едва сдерживает слезы, потому что каждый день для ее близких людей, а также родственников ее мужа может оказаться последним.

— Спасибо России, которая встала на защиту наших близких, начав специальную военную операцию, — продолжает Инна Коваленко. — Жители Донбасса очень любят Россию, они всегда поддерживают все решения вашего президента и правительства, поэтому они будут рады стать частью этой страны.

Над головами более 50 тысяч москвичей на Манежной площади реют российские триколоры, флаги Луганской и Донецкой народных республик, Общероссийского народного фронта, государственных партий и различных организаций. Москвич Дмитрий Аксенов держит в руках флаг ДНР.

— С 1989 по 1991 год я служил в Ракетных войсках на территории Гомельской области Белоруссии. Сейчас многие мои однополчане проживают в Горловке и Донецке. Я знаю, как они хотят стать частью России. Уверен, они проголосуют за вхождение в состав нашей страны, — рассказывает Дмитрий Аксенов.

На сцене на Манежной площади звучат песни групп «Зверобой» и «Наши», Юлии Чичериной и других артистов. Со словами поддержки к митингующим обратился российский актер Игорь Петренко.

— Хватит терпеть, хватить молчать. Честь и хвала тем ребятам, которые стоят сейчас на рубеже атаки. Честь и хвала тем, кто сейчас идет в военкоматы. Это настоящие мужчины, которые могут принести пользу стране, — сказал Петренко.

На митинг в поддержку референдумов пришли около 50 тысяч человек, среди них и политики.

— Восемь лет назад начались страшные события, когда НАТО дало команду «фас» киевскому режиму. Начались бомбежки, стали гибнуть люди. То, чего ждали жители Донбасса долгие годы, наконец состоялось, — сказала со сцены вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова. — Не забуду, как в одной из больниц в ДНР женщина держала меня за руку и говорила: «Россия, скорее, пожалуйста, забери нас».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Потяева, уполномоченный по правам человека в городе Москва:

— На избирательных участках ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей присутствует большое число журналистов, в том числе и зарубежных. Они могут убедиться в том, что люди самостоятельно изъявляют желание принять участие в голосовании.

Конечно, СМИ в этом плане играют очень важную роль. Мы знаем, какая обстоит ситуация на Донбассе, в освобожденных областях Украины. Сколько они пережили унижений, смертей близких. Не приходится удивляться тому, что люди идут на референдум, чтобы отдать голос за присоединение к России.

КСТАТИ

Международные наблюдатели, которые на участках в Москве следят за ходом голосования на референдуме за вхождение ДНР и ЛНР в состав России, отметили, что оно проходит с соблюдением самых высоких требований демократического процесса. Так, гражданин Италии Иво Старц поражен идеальной организацией референдума. Никаких нарушений не заметила и наблюдатель из Словении Катя Кержан. По ее словам, люди приходят и участвуют в голосовании абсолютно добровольно.

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