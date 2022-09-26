Как строят Северный дублер Кутузовского проспекта

Строитель Ильгис Абдурасулов участвует в возведении Северного дублера Кутузовского проспекта. Работы идут практически круглосуточно — это нужно, чтобы запустить движение по новой магистрали в следующем году / Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Россия, Москва, Северный дублёр Кутузовского проспекта Карта всех событий

Строящийся Северный дублер Кутузовского проспекта готов на 44 процента. 25 сентября «Вечерняя Москва» узнала, какие работы ведутся на этом объекте.

Развитие дорожной сети столицы ведется постоянно. В городе обновляются существующие развязки, магистрали, ремонтируется дорожное полотно. Большое внимание уделяется и новым трассам. Это особенно важно в районах с интенсивными транспортными потоками. Одной из таких дорог является сегодня Кутузовский проспект в Западном округе.

— Я езжу по нему каждый день из дома на работу и обратно. Естественно, попадаю в часы пик, приходится стоять в пробке, — рассказал москвич Александр Крутов. — А в теплое время года, летом, движение на Кутузовском проспекте особенно затруднено. Все же едут в область, на дачу.

Решить проблему с заторами на этой дороге призван как раз Северный дублер.

— Гораздо проще и удобнее станет передвигаться за рулем в районах Дорогомилово, Фили-Давыдково, Можайский, Кунцево и Филевский парк. Дублер освободит эти районы от транзитного транспорта, который часто сворачивает туда, пытаясь объехать пробку на Кутузовском проспекте в часы пик, — пояснил директор АО «Новая концессионная компания» Денис Янев. — Мы планируем, что по дублеру будет проезжать более 40 тысяч автомобилей в сутки. Именно на столько машин уменьшится трафик Кутузовского проспекта и прилегающих к нему улиц.

Сейчас, по словам Янева, полностью завершен монтаж конструкций металлических пролетных строений на всех эстакадах, входящих в Молодогвардейскую транспортную развязку.

— На участке основного хода от станции метро «Славянский бульвар» до улицы Минская, рядом с торговым центром, появился первый асфальт, — добавил он. — На днях мы приступили к укладке литой асфальтобетонной смеси дорожного полотна на мосту через Москву-реку.

Сам мост, уточнил Денис Янев, тоже находится в высокой степени готовности.

— В ближайшем будущем он станет не только важным транспортным объектом, но и украшением столицы. Для его строительства нам пришлось вести водолазные работы и даже переустраивать электросеть под дном реки, — рассказал он.

Среди сложностей при создании этой магистрали Янев отметил перенос коммуникаций и близость к железнодорожным путям.

— Порой нам приходится и сдвигать целые улицы. Например, улица Алексея Свиридова теперь проходит на 10 метров южнее, — отметил он.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владислав Овчинский, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы:

— Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта — крупнейшая московская концессия. Дорога позволит значительно улучшить транспортную ситуацию на западе столицы. Поэтому важно не допустить срыва сроков сдачи объекта и ввода в эксплуатацию, а также обеспечить инвестору условия для будущей окупаемости. Для этого в начале сентября город подписал допсоглашение с концессионером, строящим Северный дублер, о гарантированном предоставлении налоговой льготы, которая освобождает инвестора от уплаты налога на имущество на весь срок действия соглашения.