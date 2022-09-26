Участники проекта-преображения «Школа леди и джентльменов» обучаются у профессионалов

Участники проекта-преображения «Школа леди и джентльменов» / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Студенты столичного Центра сопровождаемого проживания «Гурьевский», участвующие в проекте-преображении «Школа леди и джентльменов», завершили обучение. Позади более двух десятков различных мастер-классов, лекториев и тренингов, впереди — новые знакомства и образовательные мероприятия.

— «Школа леди и джентльменов» — бьюти-проект Центра сопровождаемого проживания «Гурьевский», который обучает молодых людей с ментальными особенностями новым социальным и практическим навыкам. Здесь учат простым, но необходимым для самостоятельной жизни вещам: уходу за собой, хорошим манерам, этикету, навыкам общения на публике, технике речи и многому другому.

Проект выходит за рамки развития социальных навыков. В Центре сопровождаемого проживания «Гурьевский» считают, что работа над собой и собственным здоровьем — лучшая инвестиция. Многие студенты прежде, чем стать участниками проекта, не достаточно заботились о своем внешнем виде и здоровье. Между тем опрятный внешний вид человека располагает к общению, что так важно людям, стремящимся к жизни без ограничений. А забота о собственном здоровье и регулярная профилактика помогают избежать серьезных проблем в будущем. Для этого с ребятами занимаются бьюти-эксперты Школы леди джентельменов — представители медицины, салонов красоты, эстетических клиник и косметических брендов.

— Очень рада, что ребятам с ментальными особенностями помогают развиваться. Они добиваются значительных высот. Готова помогать студентам Центра в области косметологии и дерматологии. Я сама воспитываю ребенка с синдромом Дауна, и понимаю, как важно вкладываться в их здоровье, — говорит косметолог, основатель и главный врач Центра эстетики и косметологии «Баллирано» Татьяна Баллирано.

Студенты Центра сопровождаемого проживания в косметологическом центре / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Среди наставников и лекторов — бпрофессионалы своего дела, которые помогают молодым людям на пути к самостоятельности. Сотрудничество между Центром сопровождаемого проживания «Гурьевский» и представителями бизнеса, различных организаций, мастерами своего дела не только создает благоприятные условия для обучения и развития молодых людей, но и оказывается полезным для партнеров проекта. Для кого-то совместная работа — возможность разработать новые лекции и курсы, для других — важная социальная инициатива, а кто-то может взять что-то для себя от общения с молодыми людьми.

— Это была незабываемая встреча! Она оказалась полезной и для меня. Многое для себя открыл, а главное — смог быть полезным ребятам. Самое удивительное, что многие из них, несмотря на особенности развития, очень глубокие, искренние и чистые в своих помыслах, — поделился эксперт моды, телерадиоведущий Владислав Лисовец.

Участники проекта на встрече с Владиславом Лисовцом / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Девушки, участницы первого сезона проекта, уже имеют базовые знания о здоровом образе жизни, и теперь помогают другим студенткам заботиться о себе. А вот молодые люди обучаются в Школе впервые — прежде в проекте принимали участие только десять девушек. Во втором сезоне количество студентов-участников выросло вдвое, и для присоединившихся молодых людей многие новые знания стали настоящим открытием.

— Мне очень нравится проект «Школа леди и джентльменов». Здесь очень интересно, узнаю много нового для себя. Особенно мне нравятся танцы. Многие знания уже применяю в жизни — например, правила столового этикета и стиля. Теперь, когда ко мне придут гости, знаю, что нужно быть опрятным, чистым, вести себя культурно и уметь принимать их у себя дома, — рассказывает участник проекта Владимир Гуляев.

Проект-преображение раскрывает таланты, которыми обладают многие студенты Центра сопровождаемого проживания «Гурьевский». Результатом тесного сотрудничества Центра с педагогами — профессиональными театральными постановщиками, танцорами, стилистами и музыкантами, — становятся преодоление страха публичных выступлений и развитие творческого потенциала. В ближайших планах партнеров и кураторов Школы — постановка спектаклей и танцевальных номеров на большой сцене.

— Все ребята очень разные, самобытные. В каждом есть ясная, проявленная индивидуальность, и наша задача — раскрыть ее. Они готовы заниматься и актерским искусством, это очень интересно. Каждое упражнение — как маленькое чудо, и меня поражает при этом вера в это чудо. Мы хотели бы сделать спектакль-откровение, перформанс с участием студентов, где они могли бы продемонстрировать свою исключительность и энергетику, — поделился планами актёр, художественный руководитель международной школы актерского мастерства SHTEFAN SCHOOL Ярослав Штефан.

Актер Ярослав Штефан на занятиях с участниками проекта / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— Этот сезон проекта более насыщенный, чем в прошлом году. Мы привлекли к сотрудничеству в два раза больше специалистов, расширили сферы обучения. Занятия проходят дважды в неделю, по два занятия в день. Молодые девушки и юноши с большим энтузиазмом относятся к занятиям, не опаздывают, и с нетерпением ждут дни занятий. Мы почти готовы к выпускному. Что касается нового сезона, в наших планах пригласить к участию в проекте юношей и девушек из других социальных домов, — рассказывает создатель проекта Мария Лавриненко.

СПРАВКА

Проект-преображение «Школа леди» стартовал в Центре сопровождаемого проживания «Гурьевский» в сентябре 2021 года. Студентки с особенностями развития посещали различные занятия — от фитнеса и правил этикета до мастер-классов по правильному питанию. Проект помог девушкам почувствовать себя увереннее в обществе, дал возможность не только самим применять полученные знания на практике, но и помогать другим воспитанницам учреждения. В новом учебном году в проекте приняли участие молодые люди из числа студентов Центра, они также проходят обучение по различным направлениям подготовки.