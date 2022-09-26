Лучших выпускников технопарка отметят дополнительными баллами к экзаменам

Идет конкурс во время праздника в честь года работы технопарка «Московский транспорт» / Фото: Егор Жучков / пресс-служба МИИТ

В районе Марьина Роща детский технопарк «Московский транспорт» отметил год своей работы. Созданный на базе Российского университета транспорта, он является одним из самых востребованных у подрастающего поколения.

Технопарк стал площадкой для различных проектов и конкурсов.

— Этим летом технопарк стал площадкой для московского проекта «ТехноЛето». В течение шести смен 150 школьников посетили занятия по четырем направлениям: вводная робототехника, курсы по креативному мышлению в инновационном инжиниринге, занятия по виртуальной реальности и курсы по робототехнике для школьников младших классов, — рассказали в технопарке.

В учреждении отметили, что основная задача детского технопарка — выявление и поддержка талантливой молодежи, привлечение в транспортную отрасль и стимулирование интереса к инженерному творчеству у школьников и студентов колледжей в возрасте 12–18 лет.

За прошедший год для школьников разработали девять образовательных программ по самым разным направлениям. Ребята изучают, как устроен городской рельсовый транспорт, могут освоить азы виртуальных технологий и промышленного дизайна. Также старшеклассникам доступны робототехника, введение в микроэлектронику, они посещают лабораторию железнодорожного макетирования и многое другое.

— В этом учебном году появятся новые направления и число обучающих программ увеличится до 15, — заявили в технопарке.

Программы обучения неразрывно связаны с потребностями транспортной отрасли и направлениями подготовки студентов Российского университета транспорта.

— Лично я благодарна за знакомства, дружелюбную атмосферу и возможность узнавать что-то новое, — отметила одна из слушательниц курсов Кристина Стефанова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Любавин, руководитель образовательной программы, преподаватель технопарка:

— В детском технопарке «Московский транспорт» ребята смогут попробовать профессию, полностью пройти весь цикл работы в профессии от начала до конца. От идеи, от задумки — к готовому прототипу, когда он напечатан и его можно покатать. Лучшие выпускники технопарка получат весомый бонус — 10 дополнительных баллов к Единому государственному экзамену для поступления в Российский университет транспорта (РУТ «МИИТ»).