В центрах московского долголетия завершается окружной этап конкурса красоты «Серебряная королева»

Фото: Центр московского долголетия

Праздник красоты подходит к концу: в клубных центрах подводят итоги окружного этапа конкурса «Серебряная королева». Теперь участниц ждет финальное состязание за звание настоящей королевы красоты «серебряного» возраста.

Каждый округ подошел к организации промежуточного этапа конкурса ответственно и креативно. Обязательной и самой интересной частью программы в клубных пространствах стало знакомство с конкурсантками — дамы представили короткие визитки о себе, приняли участие в дефиле, а также сразились в интеллектуальных викторинах. Участницы смогли максимально проявить свои таланты: в рамках конкурса прошли вокальные, танцевальные, кулинарные и спортивные соревнования.

— Красота — это не только потрясающие внешние данные и грациозные движения. В первую очередь — это обаяние и очарование, ум и интеллект, гармония души, умение жить в ладу с собой и окружающими, способность нести людям добро и радость делами и творчеством. Я безмерно благодарна тому, что смогла представить свой любимый ЦМД «Сокольники» на окружном этапе конкурса красоты «Серебряная королева». Буду рада выступить в финале. Все участницы конкурса — уже настоящие королевы. Я желаю всем успешного выступления и пусть победит лучшая из лучших! — рассказала победительница окружного этапа, представлявшая Восточный административный округ, Татьяна Борзунова.

В Центре московского долголетия «Выхино» окружной этап конкурса «Серебряная королева» также превратился в яркий и запоминающийся праздник. У каждой участницы помимо общего дефиле было два конкурсных задания: приветствие и творческое раскрытие образа, где жюри оценивало артистизм, творческий подход и оригинальность задумки. Никого не оставили равнодушными трогательные номера активисток, в которых они поделились своими мечтами и семейными историями. Пока члены жюри совещались, выбирая самых ярких кандидатов на победу, участницы конкурса и зрители смогли насладиться выступлением дуэта «Жизни река».

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— Я не перестану восхищаться конкурсом «Серебряная королева» и его прекрасными участницами! Все дамы красивы и грациозны, они представили необыкновенные образы. Огромное спасибо организаторам конкурса ЦМД «Выхино». Это был настоящий праздник! —поделилась впечатлениями руководитель ЦМД «Текстильщики» Лариса Данькова.

Жюри отметило финалисток и участниц памятными подарками, дипломами и титулами. Но главное, говорят организаторы, это горящие глаза москвичек в возрасте 55+. Задача конкурса — показать, что истинная красота не зависит от возраста, выполнена. И участницы еще раз доказали: каждая дама уникальна по-своему, элегантна, умна и неординарна. В этом конкурсе не было проигравших!

Окружные этапы завершились почти во всех центрах московского долголетия. В ЦМД «Сокол» финалистку выберут 28 сентября. Победительницы окружных этапов встретятся 12 октября в ЦМД «Печатники», именно там пройдет финал общегородского конкурса «Серебряная королева». Организаторы уже анонсируют яркое и незабываемое мероприятие.

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