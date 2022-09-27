Служба занятости помогает трудоустроиться жителям социальных домов

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

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Более 500 жителей домов-интернатов работают в социальных учреждениях и городских организациях. Найти работу им помогают сотрудники учреждения, а также Центр занятости населения города Москвы.

В социальных домах большое внимание уделяется социализации жителей и их интеграции в общество. С этой целью сотрудники учреждений проводят занятия по социально-бытовой адаптации, культурно-досуговые и спортивные мероприятия, в том числе выездные. Важным этапом является получение образования и трудоустройство. Психологи проводят тестирование, помогают проживающим выявить их сильные стороны и выбрать профессию по душе.

В социальных домах и психоневрологических интернатах есть лечебно-трудовые мастерские, где можно заниматься ручным трудом и выполнять заказы — комплектовать фишки для настольных игр, собирать цветочные композиции и модули для аппликаторов Кузнецова. Здесь проживающие становятся более самостоятельными, учатся работать в коллективе, формируют навыки коммуникации. Более подготовленные жители официально работают в своих социальных домах, например, садовниками или уборщиками помещений. При поддержке специалистов у них вырабатывается дисциплина и чувство ответственности, они привыкают к рабочему режиму. Активным и целеустремленным ребятам, которые научились выстраивать трудовые отношения и хорошо ориентируются в городе, помогают найти работу в городских организациях. Содействие в трудоустройстве им оказывают сотрудники интерната. Зачастую они находят работу в сфере общественного питания, услуг, гостиничного бизнеса, логистики и др.

— Более 500 жителей домов-интернатов имеют официальное трудоустройство, 300 из них работают по месту проживания, еще 30 — в учреждениях соцзащиты и почти 200 человек в других организациях. Особенно важной является поддержка центров госуслуг «Мои документы» и службы занятости. Это очень здорово, что коллеги неравнодушны к людям с особенностями здоровья и помогают им в трудоустройстве. Работа в городских организациях важна для жителей домов-интернатов, так они чувствуют себя частью общества, у них повышается мотивация и открываются новые перспективы, — отметила Оксана Шалыгина, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

В прошлом году более 60 молодых ребят с ментальными особенностями из домов-интернатов стали сотрудниками центров госуслуг «Мои документы». Молодые люди работают в должности специалистов, помогают в зоне приема посетителей, в работе с систематизацией документов и в архиве.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Жители социальных учреждений также обращаются в московскую службу занятости. Сотрудники домов-интернатов помогают им подготовить необходимый пакет документов для трудоустройства, а также сопровождают проживающих в центр занятости и на собеседования с потенциальными работодателями.

— Мы подходим к трудоустройству каждого особенного кандидата индивидуально и таргетировано. При подборе вакансий учитываются квалификация, профессиональный опыт, нозология соискателя и транспортная доступность рабочего места. Мы оказываем психологическую поддержку, содействуем в адаптации на рабочем месте. Многим требуется помощь в использовании компьютерных технологий и подготовке пакета документов. Мы всегда остаемся на связи с соискателями, отвечаем на все вопросы и буквально за руку приводим к трудоустройству. Для всех найдется подходящая работа — и по душе, и по уровню компетенций, и с учетом возможностей человека. Для нас главное — желание и мотивация кандидата, а во всем остальном мы ему поможем, — рассказала ведущий инспектор отдела трудоустройства инвалидов службы занятости Альбина Медведева.

Таким образом, почти год назад Алексей, проживающий в Социальном доме «Дегунино», нашел работу делопроизводителем в центре социального обслуживания.

— Я очень рад, что согласился именно на эту вакансию. Работаю с документами и оказываю курьерские услуги. Мне очень нравится то, что я делаю. У нас хороший коллектив. Было приятно, когда на день соцработника мне вручили грамоту. Не ожидал, — поделился Алексей.

Александр из Психоневрологического интерната №23 хорошо освоил технику и гаджеты. Молодой человек самостоятельно подавал документы в центр занятости. И уже спустя неделю специалисты центра пригласили его на встречу, где посоветовали ряд организаций, которые набирают сотрудников. Александр выбрал работу в транспортной компании. В этот же день молодой человек вместе со специалистом по реабилитации Ольгой Орловой отправился на собеседование.

— Мне предложили несколько вакансий, и я выбрал работу экспедитором. У меня уже есть опыт в грузоперевозках, мне это нравилось. Решил вновь попробовать, — рассказывает Александр.

Посмотрев на успешный опыт молодого человека, некоторые жители учреждения тоже заинтересовались поиском работы через службу занятости. Дмитрий и Татьяна посетили Центр «Моя работа» и узнали подробности процедуры подачи документов.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— Сотрудники центра занятости рассказали, что документы можно подать в электронном виде через личный кабинет на «Госуслугах Москвы». Потом мы спустились на первый этаж, где стояли компьютеры, там нам все подробно объяснили еще раз и показали. Все было понятно, так и будем подавать документы — через интернет, — поделился Дмитрий.

— Мне понравилось, что сотрудник с нами вежливо общался. Осталось загрузить паспорт и ИПРА (индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида) на сайт, и будем искать работу, — добавила Татьяна.

Дмитрий и Татьяна к вопросу трудоустройства относятся серьезно. Пара планирует перейти на самостоятельное проживание, поэтому ей необходимы накопления. Молодым людям важно, чтобы работа была постоянной и приносила удовольствие.

— Мы стараемся помогать с трудоустройством всем жителям. Работа дает людям с инвалидностью уверенность в себе, поднимает их самооценку, помогает реализовать потенциал. Мы уже не первый раз обращаемся в службу занятости и очень благодарны специалистам за помощь. Они понимают особенности наших жителей и подробно доносят до них всю информацию, интересуются их предпочтениями и сопровождают до момента трудоустройства, — отметила специалист по реабилитации Психоневрологического интерната №23, Ольга Орлова.

Для взрослых людей с ментальными особенностями в Москве работают 8 социальных домов, в которых труд является одним из средств социальной реабилитации.

Трудоустроиться горожанам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы. В ее структуру входит 57 отделов трудоустройства, большинство из которых расположены в центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг находятся на улицах Щепкина (дом 38, строение 1) и Шаболовке (дом 48). Специализированный центр занятости «Моя карьера» для граждан старше 50 лет, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи открыт на улице Сергия Радонежского (дом 1, строение 1), а кадровый центр для сотрудников, находящихся под риском увольнения — на улице Куусинена (дом 2, строение 1).