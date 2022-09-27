Столичный центр занятости «Моя работа» поможет горожанам трудоустроиться в банковском секторе

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Служба занятости поможет горожанам трудоустроиться в один из крупнейших банков страны. На площадке центра «Моя работа» открытый отбор для десятков специалистов сферы продаж и банковского сектора.

Работодатель представит вакансии для десятков специалистов сферы продаж и банковского сектора: финансовых консультантов, клиентских менеджеров прямых продаж и внешней дистрибуции.Открытый отбор пройдет на площадке флагманского центра занятости «Моя работа» 28 сентября по адресу: улица Щепкина, дом 38, строение 1. Мероприятие начнется в 14:00.

— Рынок слияний и поглощений в Москве очень активен. Высвобождаемый персонал иностранных компаний уже переходит к российским работодателям, готовым предложить не просто новое рабочее место, а возможности профессионального развития и карьерный рост внутри своей команды. Обеспечить трансфер таких работников в крупные стабильные организации помогает Центр занятости населения. Недавно мы подписали соглашение о сотрудничестве с ведущим банком России, запустили совместный проект по подбору нескольких сотен специалистов сферы продаж и финансового сектора, открыли рекрутинговый центр на площадке флагманского офиса «Моя работа» на улице Щепкина и начали проводить открытые отборы. На одном из таких открытых отборов 28 сентября Сбербанк представит вакансии для десятков соискателей. Среди них предложения для финансовых консультантов, клиентских менеджеров прямых продаж и внешней дистрибуции, — рассказал первый заместитель директора Центра занятости населения «Моя работа» Роман Никитин.

Он также добавил, что предварительно карьерные консультанты центра «Моя работа» подготовят кандидатов к собеседованию: помогут подобрать подходящую вакансию, грамотно составить конкурентоспособное резюме и дадут практические советы по самопрезентации. После этого рекрутеры банка подробно расскажут о корпоративной культуре компании, условиях работы, важных требованиях к будущим сотрудникам и проведут индивидуальные интервью с участниками. Наиболее подходящие кандидаты оперативно получат предложение о трудоустройстве и выйдут в один из московских офисов Сбербанка.

Жительница столицы Гюнель Гулиева долго искала вакансии в сети Интернет. Она прошла множество собеседований и нередко сталкивалась с недобросовестными работодателями. Чтобы избежать рисков и максимально быстро найти работу, она обратилась в центр занятости населения.

— Хотелось найти работу быстро и быть уверенной в надежности компании, поэтому обратилась в центр «Моя работа». Карьерные консультанты провели со мной подробное интервью про мой опыт и стремления, погрузились в мою ситуацию. Благодарна им за индивидуальный подход и помощь в корректировке резюме. Специалисты порекомендовали пройти открытый отбор в Сбербанк. Благодаря советам и поддержке карьерных консультантов успешно прошла два этапа собеседования на позицию старшего клиентского менеджера. Мне удалось продемонстрировать рекрутерам высокую мотивацию, и в итоге меня пригласили на работу, — рассказала Гюнель Гулиева.

СПРАВКА

Трудоустроиться москвичам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы. В структуру службы занятости входит 57 отделов трудоустройства, большинство которых расположены в центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг находятся на улице Щепкина, в доме 38, строении 1 и улице Шаболовке, в доме 48, специализированный центр занятости «Моя карьера» для граждан старше 50 лет, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи открыт для москвичей по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1, и Кадровый центр для сотрудников, находящихся под угрозой высвобождения, расположен по адресу: улица Куусинена, дом 2, строение 1.