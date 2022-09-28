Три эпохи Сокольников: москвичам рассказали об историческом облике района

Экскурсовод Валентина Голубева на фоне пожарной каланчи в Сокольниках / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Сокольники Карта всех событий

«Вечерка» продолжает рубрику «Мой район», посвященную одноименной программе благоустройства. Ее цель — сделать все городские территории одинаково удобными для жизни. Мы расскажем о событиях районов и людях, занимающихся их развитием.

Жительница столицы, победительница экскурсионного конкурса «Покажи Москву» Валентина Голубева рассказала «Вечерке» о районе Сокольники, в котором она живет, и провела виртуальную прогулку для читателей по достопримечательностям местности.

Валентина Голубева переехала в Сокольники пять лет назад. С тех пор она узнала о районе все и даже немного больше, чем другие его жители. Помогло ей в этом любимое дело:

— По образованию я экономист. Успела поработать по профессии, но потом поняла — не мое. Всегда любила историю — особенно экскурсии, если они были интересными. «А почему бы мне не стать экскурсоводом?» — подумала я и пошла учиться в Ассоциацию экскурсоводов. Получила диплом, аккредитацию и вот уже более двух лет показываю москвичам и гостям столицы наш город — и не перестаю удивляться тому, насколько богата его история!

По словам Валентины Голубевой, только в самих Сокольниках можно увидеть переплетение трех эпох.

— Тут есть и дореволюционные дома купцов, и пожарная каланча, построенная в 1884 году на деньги местных жителей, и авангардное строение архитектора Константина Мельникова — причудливое здание в форме четверти шестеренки.

Валентина Голубева уверяет, этот дом достоин, чтобы его увидеть:

— В трех «зубьях» «шестеренки» располагались залы, которые можно было сделать изолированными одним движением массивной заслонки. Дом-трансформер был построен как здание рабочего клуба Союза коммунальщиков.

Любит Валентина и загадки, особенно когда показывает одно из старинных зданий на улице Короленко.

«Мы с вами подошли к Коронационному убежищу», — таинственно произносит она. Экскурсанты мучительно начинают думать — кто и от кого тут прятался. Выждав паузу, Валентина, конечно же, рассказывает им, что так был назван приют для бедных и неизлечимо больных, открытый на царские деньги в честь коронации последнего русского царя Николая Второго в 1901 году.

Впрочем, чтобы у знать больше о районе, можно записаться на экскурсию Валентины Голубевой.

КСТАТИ

Недавно создали новый пешеходный маршрут — от Кремля до «Сокольников». Реставрация исторических зданий, расположенных на нем, еще идет. Но благоустройство улиц уже завершили.