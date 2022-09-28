Олимпийские чемпионы делятся секретами успеха

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Давид Мусульбес проводит мастер-класс для учеников школы № 2116 / Фото: Департамент образования и науки Москвы

В школах Москвы стартовал новый сезон проекта «Урок с чемпионом» сообщили 28 сентября в столичном Департаменте образования и науки.

В этом году к проекту присоединились несколько новых спортсменов. В школе № 2116 уже побывал олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы по вольной борьбе, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер России Давид Мусульбес. Он поделился с ребятами своей историей успеха и провел мастер-класс.

— Спортом я начал заниматься из любопытства. Последовал примеру своих друзей, а когда зашел первый раз в зал, то уже не захотел из него уходить, — рассказал Давид Мусульбес.

По словам спортсмена, чтобы стать олимпийским чемпионом, он очень много тренировался.

— Это титанический труд, — подчеркнул Мусульбес. — Самая трудная победа и в то же время титул, которым я больше всего горжусь — золото на Олимпийских играх.

Сдаваться, считает Давид, нельзя ни в коем случае.

— У меня всегда было желание стать лучшим. Я знал, что дома ждут тренер, друзья, команда. И ответственность перед ними в том числе двигала меня к победе, — сказал он.

В ближайшее время к школьникам других образовательных учреждений столицы придет еще один новый участник проекта — двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию, заслуженный мастер спорта России Елена Азарова. Также ребята встретятся с олимпийским чемпионом по гандболу Денисом Кривошлыковым и другими.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марат Кучушев, директор Московского центра «Патриот.Спорт»:

— За три года в проекте приняли участие более пяти тысяч школьников и студентов колледжей. Воспитательный эффект в том, что победители Олимпийских игр, мировых и европейских первенств знакомят детей со своими видами спорта, их особенностями, рассказывают о своих победах и том, как их достигли.