Дворовые кошки отпраздновали новоселье

Житель района Измайлово Алексей Коновалов держит в руках кота Барбоса, который поселился в домике на Измайловском бульваре / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Домики для бездомных кошек появились в столичном районе Измайлово. Их построили активисты в рамках проекта «Среда обитания» ассоциации «Благополучие животных».

Упитанный 16-летний дворовый кот, которого местные жители назвали Барбосом, греется на теплом коврике на первом этаже деревянного домика. Через небольшие окошки из стеклопластика за пушистым постояльцем наблюдает Алексей Коновалов.

— Барбос — один из самых частых посетителей этого домика. Можно сказать, что он его практически приватизировал, — шутит Алексей Коновалов. — По слухам, он вместе с двумя кошками жил в квартире у пенсионерки. Но когда у нее возникли проблемы со здоровьем, одна из ее родственниц отправила животных на улицу. Среди них был Барбос, он сразу стал любимчиком местных жителей.

Алексей Коновалов оказался в числе первых жителей столицы, кто откликнулся на проект ассоциации «Благополучие животных», которая и строит домики.

— Я очень люблю животных: ухаживаю за двумя собаками и котом, которых взял из приюта. Поэтому мне не безразлично то, как в нашей стране будет развиваться культура обращения с бездомными животными, — говорит Алексей Коновалов. — Когда я узнал о запуске проекта, сразу же подал заявку на установку такого сооружения у дома на Первомайской улице, где я проживаю.

После этого ему из ассоциации прислали список документов, которые необходимо было собрать. В их числе: согласие жителей домов, где нужно установить домик, «Жилищника», а также заключение главы управы.

— В начале июля домик для кошек на Первомайской улице поставили довольно быстро, то есть через два дня после подачи заявки получил заключение управы, а в пределах десяти дней его установили, как положено, напротив камеры видеонаблюдения, чтобы фиксировать нарушителей, — говорит местный житель Коновалов.

После этого молодой человек начал помогать жителям других домов в районе Измайлово, которые хотят присоединиться к проекту ассоциации «Среда обитания».

На данный момент в столице установлено пять домиков для бездомных кошек, об этом рассказала руководитель проекта Эльвира Шалтумаева. Все сооружения состоят из двух этажей: первый называют «зимним», а второй, то есть мансардный — «летним». На них расположены окна и входы из стеклопластика. Над этажами оборудовано место для кормления бродячих животных. Сейчас в нем расставлены многочисленные миски с водой, молоком и кормом.

Питанием бездомных котов обеспечивают местные жители, которым небезразлична судьба животных. Более того, за каждым домиком закреплен ответственный волонтер. В обязанности добровольца входит следить, чтобы жилища хвостатых были чистыми, а миски — полными.

— На данный момент к нам поступило уже 230 заявок на строительство домиков для бездомных животных, — добавила Эльвира Шалтумаева. — В дальнейшем они будут устанавливаться в Восточном, Юго-Восточном административных округах столицы, где очень много бездомных кошек, а также в Центральном административном округе Москвы.

СПРАВКА

Волонтеры ассоциации «Благополучие животных» принимают заявки на установку домиков во всех регионах. Определяют место и согласовывают его установку с администрацией города и муниципальными органами. Добровольцы проекта обеспечивают отлов, стерилизацию и возврат животных на территорию с уже установленным домиком, а также наличие еды и чистоту в домиках.