Семейная акция призвана познакомить людей, проживающих по соседству

Жилой комплекс в поселке Ватутинки в Новомосковском административном округе Москвы / Фото: РИА Новости

28 сентября депутат Мосгордумы Валерий Головченко рассказал «Вечерней Москве», как в Новой Москве реализуются мероприятия в рамках акции «Сосединг».

В октябре исполняется два года столичной программе «Мой район», в рамках которой показал свою эффективность проект «Сосединг». Его цель — создание доверительных отношений между жильцами дома. Одна из форм такого взаимодействия — совместные семейные мероприятия во дворах, игры, состязания. На такие акции приглашаются и представители управ, депутаты разного уровня — для обсуждения с людьми разных вопросов.

— Это прекрасный повод неформально пообщаться с жителями, а соседям — познакомиться. Кроме того, на такие семейные мероприятия приходят депутаты разного уровня, представители управы, обсуждают насущные вопросы, в том числе и те, которые касаются благоустройства, — отмечает Головченко.

Подобные встречи проходят во всех поселениях Новой Москвы.

— Мне, честно признаюсь, очень нравятся такие мероприятия. Мы обсуждаем целый ряд вопросов, которые касаются благоустройства или реновации. Но иногда вдруг всплывают обычные, житейские вопросы, которые требуют безотлагательного вмешательства. Их я воспринимаю как проверку на прочность. Например, ко мне подходят и просят спилить старое дерево, так как боятся, что оно может упасть на людей или автомобиль. И я не могу сказать, что дерево находится на балансе города и, чтобы его спилить, нужен порубочный билет и прочее, — говорит Головченко. — Приходится принимать его заявку и действовать. Решение таких житейских вопросов и формирует мнение людей о власти и, конечно, улучшают нашу жизнь.

Помимо акции «Сосединг», в столичных округах в рамках программы «Мой район» систематически реализуются такие программы, как «Выходи во двор», турниры «Первый собачий» и другие.