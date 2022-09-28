Выставка объединила полотна деловая афиша художников серебряного возраста

Коллажи 73-летнего Бориса Крупенченкова отличаются позитивом и динамикой / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В Центре Гиляровского проходит выставка «Мастерская художников», где представлены работы участников программы «Московское долголетие».

Знакомые улочки Москвы, автопортрет, добрые воспоминания о детских играх столичных ребятишек 60-х годов прошлого века и мечты о будущем. Практически в каждой из представленных 80 работ заложен глубокий смысл. Зрителю нужно только проникнуться, почувствовать, подумать.

— Я сама неплохо рисую, но в проект «Мастерская художника» не пошла. Дача, огород мне показались важнее, — рассказывает Елизавета Никипчук, пришедшая на выставку в качестве гостя. — А сейчас жалею об этом, ведь могла многому научиться у мастеров.

Арт-проект «Мастерская художников» проходит во второй раз. В этом году он стал частью творческого фестиваля «Московское долголетие». Лекции, творческие мастерские, обсуждения — все это уже позади. Сейчас выставка — фактически подведение итогов этой работы.

Борис Крупенченков впервые взял в руки кисти в 2018 году.

— К выставке сделал две работы. Одна из них посвящена «Московскому долголетию», а другая — любимой столице, — рассказывает он. — Занятия мне дали много новых знаний, в том числе по разным стилям и техникам живописи.

Всего у участников проекта было пять художников-наставников. Один из них — Вова Перкин.

— Мы писали автопортреты, но с элементами любимых предметов, — рассказывает он. — Думал, будет сложно, но все оказалось задорно и продуктивно!

Вход на выставку бесплатный. Она открыта до 9 октября.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Филиппов, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы:

— Рисование — одно из самых популярных направлений программы «Московское долголетие». Даже в период пандемии оно не потеряло актуальности — занятия шли в онлайн-формате. Сегодня различными видами живописи занимаются порядка 20 тысяч москвичей старшего поколения. Их разноплановые художественные работы достойны выставки. Надеюсь, они вдохновят и других людей на собственные свершения.