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Владислав Овчинский: столичная компания увеличила выпуск тестов на грипп и COVID-19 в девять раз

Павел Гриднев
Город
Владислав Овчинский: столичная компания увеличила выпуск тестов на грипп и COVID-19 в девять раз
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Столичная компания «Имбиан Лаб» из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» нарастила производство экспресс-тестов для диагностики коронавируса и гриппа в девять раз за три месяца. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

По словам главы Департамента, благодаря увеличению темпов производства экспресс-тестов компания значительно расширит географию поставок на зарубежные рынки. Кроме этого, это позволит заместить импортные аналоги.

Фото: Столичная компания «Имбиан Лаб»
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Фото: Столичная компания «Имбиан Лаб»
Фото: Столичная компания «Имбиан Лаб»
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Фото: Столичная компания «Имбиан Лаб»
Фото: Столичная компания «Имбиан Лаб»
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Фото: Столичная компания «Имбиан Лаб»
Фото: Столичная компания «Имбиан Лаб»
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Фото: Столичная компания «Имбиан Лаб»

За три месяца предприятию удалось в 1,5 раза увеличило число поставок экспресс-тестов на антиген к COVID-19, антитела lgG/lgM для выявления гриппа и COVID-19 в Таджикистан, Узбекистан и Донецк.

— Мы стремимся сделать диагностику инфекционных заболеваний — гриппа типов А и В, а также COVID-19 — максимально простой и быстрой. От вовремя поставленного диагноза зависит тактика лечения, которая может сократить сроки болезни и снизить риски развития осложнений. Кроме того, оперативное обнаружение инфекции поможет остановить ее распространение, — рассказала генеральный директор компании-разработчика «Имбиан Лаб» Вероника Осипова.

Владислав Овчинский экспресс-тесты Коронавирус технополис «Москва»
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