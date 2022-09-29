Более 2 миллионов москвичей узнали даты планового отключения горячей воды на mos.ru

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Сервис проверки графика отключения горячей воды на mos.ru завершил работу. Он был запущен в конце апреля за несколько недель до старта плановых отключений горячего водоснабжения в городе. За пять месяцев его посетили более 2 миллионов человек.

— Интерактивный виджет, с помощью которого москвичи могут уточнить, когда в их домах не будет горячей воды, запускается на mos.ru ежегодно перед стартом плановых отключений. Пользователю достаточно указать адрес, и система выдаст информацию о датах начала и завершения профилактических работ. Сервис традиционно востребован у жителей, что подтверждает статистика. За минувшие четыре года им воспользовались более 6,3 миллиона москвичей, — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Летнюю профилактику теплосетей в столице проводят ежегодно для подготовки коммуникаций к отопительному сезону. Это необходимо, чтобы в период холодов обеспечить надежную работу всех элементов сложной системы централизованного теплоснабжения: тепловых станций, магистральных и разводящих тепловых сетей, центральных и индивидуальных тепловых пунктов. Период отключения горячей воды составляет не более 10 дней.

Все необходимые испытания и ремонтные работы проводились с мая по сентябрь. Всего подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе более 34 тысяч жилых домов. Работы по подключению отопления начались 5 сентября. Тогда по заявкам администраций тепло начало поступать в социальные учреждения.

Подача тепла в жилые дома началась 18 сентября. В настоящее время отопление включено во всех жилых домах и социальных объектах Москвы. Подача тепла на объекты экономики осуществляется по мере получения заявок от их владельцев.

СПРАВКА

На портале mos.ru пользователям доступно более 380 электронных услуг и сервисов, с помощью которых можно записаться к врачу, посмотреть электронную медкарту, оплатить счета, передать показания счетчиков, узнать об успеваемости ребенка в школе, оформить выплаты и пособия и решать другие повседневные задачи.