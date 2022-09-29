«Разговоры о важном»: школьников столицы приглашают на экскурсию–квест в центры московского долголетия

Фото: Центр московского долголетия (ЦМД)

В рамках проекта «Разговоры о важном» в центрах московского долголетия (ЦМД) проходят экскурсии-квесты для столичных школьников. Мероприятия посвящены Дню пожилого человека, который отмечают 1 октября. Организуют их Департамент образования и науки и Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы. Экскурсии позволят детям глубже погрузиться в тему семейных традиций и ценностей, поднятую в рамках «Разговоров о важном», помогут укрепить связи между поколениями, а также поспособствуют развитию у детей метапредметных навыков: умения анализировать информацию и творчески подходить к ее осмыслению. Оператор проекта — Московский центр «Патриот.Спорт».

Организаторы знакомят ребят с работой центров московского долголетия и показывают, какая насыщенная и интересная жизнь у их бабушек и дедушек. Детей, пришедших в центр, встречает сотрудник и рассказывает историю создания ЦМД, после чего школьники отправляются в путешествие по локациям. Всего запланировано три сценария: для 1‒4-х, 5‒8-х и 9‒11-х классов. Ребята проходят интересный квест, разгадывают загадки, пробуют себя в роли героев, волшебников и даже детективов. Квест состоит из тематических заданий, спрятанных в разных локациях ЦМД: в гостиной нужно разгадать ребусы, в кулинарной студии — ответить на вопросы, связанные с полезными блюдами, в спортивном зале — поучаствовать в эстафете, в актовом зале — проявить свои творческие способности.

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После прохождения квеста команды участвуют в мастер-классах по живописи, росписи деревянной игрушки, декупажу, мыловарению и других. В финале мероприятия каждый школьник получает небольшой сувенир и памятку, которую ребята могут передать своим бабушкам и дедушкам, с рассказом о центрах московского долголетия.

Экскурсии-квесты проходят во всех округах Москвы до 9 октября. Более подробно ознакомиться с условиями участия и записаться на экскурсию-квест можно на сайте Московского центра «Патриот.Спорт».

Информация о центрах московского долголетия, список адресов есть на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения. Подробности можно узнать по номеру телефона единой справочной службы: +7 (495) 870-44-44 и на страницах в социальных сетях.