Владислав Овчинский: Комплексы для строительства тоннелей метро оснастят датчиками московского производства

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Компания «Пьезус» из особой экономической зоны «Технополис Москва» создала специализированные датчики давления для буровых машин и механизированных тоннелепроходческих комплексов. Разработка заменит импортные аналоги. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Как рассказал глава департамента, первая партия новых датчиков давления в скором времени будет использоваться при строительстве московского метрополитена.

— Среди особенностей новых датчиков – уникальное механическое присоединение, которое наша компания может выпускать благодаря собственной металлообрабатывающей линии. Изделия не уступают по характеристикам приборам иностранного производства, — отметил заместитель технического директора по производству компании «Пьезус» Дмитрий Тюменцев.

По его словам, новые датчики давления для буровых машин и тоннелепроходческих механизированных комплексов созданы для работы в тяжелых условиях со средами, в которых присутствуют взвеси, камни, песок и иные твёрдые частицы.