Москвичи рассказали о пользе тренингов в центре занятости «Моя карьера»

Фото: Центр занятости «Моя карьера»

Многим соискателям бывает непросто трудоустроиться из–за нехватки очень важных надпрофессиональных «гибких» навыков. Они теряются на собеседованиях, не уверены в своих силах и не знают, с чего начать поиск вакансий. В специализированном центре занятости «Моя карьера» москвичи могут не только найти новую работу, но и развить недостающие социально–поведенческие и цифровые компетенции. Только с начала 2022 года более 40 тысяч горожан стали участниками бесплатных групповых занятий и индивидуальных консультаций.

Тренинг «Соискатель глазами работодателя» помогает кандидатам проанализировать собственный опыт с точки зрения рекрутера и научиться эффективно презентовать себя.

— На занятии смог посмотреть на себя глазами работодателя и понял, как отредактировать и структурировать резюме, чтобы на него обратили внимание. Раньше даже не задумывался о том, что на первичную оценку соискателя может уходить не больше двух-трех секунд. А у некоторых компаний подбором резюме и вовсе занимается машина. Все это нужно учитывать, — рассказал житель столицы Вадим.

Практикум «Как реагировать на сложные вопросы на собеседовании» полезен для тех, кто в настоящее время находится в активном поиске подходящих предложений. На занятии кандидаты отрабатывают ответы на сложные вопросы работодателя по специальным алгоритмам, учатся справляться с волнением и грамотно представлять свои преимущества.

— На собеседовании часто просят рассказать о своих достижениях и о причинах увольнения с предыдущего места. Это самые сложные вопросы. На тренинге узнала, что ответ нужно формулировать исходя из запросов компании и требований к вакансии. В одной организации перфекционизм — положительное качество, а в другой — скорее минус, чем плюс. Раньше мне было трудно общаться с работодателем. Четкие инструкции, которые дали тренеры и примеры других слушателей помогли почувствовать уверенность в своих силах, — отметила участница практикума Елизавета.

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Тренинг «Дело второй половины жизни» разработан специально для москвичей старшего возраста. Участникам помогают проанализировать накопленный профессиональный и жизненный опыт и определить направление деятельности, которое больше всего подходит человеку. Это может быть работа по найму в совершенно новой сфере или монетизация любимого хобби. Слушательница Татьяна призналась, что такие занятия вдохновляют и вселяют уверенность, что все получится.

— Благодаря тренингам чувствуем себя востребованными. В центре занятости «Моя карьера» дают знания и практические инструменты для профессионального развития людей старшего возраста, отвечают на все вопросы и помогают разобраться в себе. Мы знакомимся с новыми людьми, общаемся и делимся опытом. Все это дает ресурсы для жизни и развития. Сейчас нужно уметь подстраиваться под новую реальность. Здесь нам в этом помогают, — призналась москвичка.

Всего соискателям центра «Моя карьера» доступно 325 бесплатных авторских обучающих программ. Среди них тренинги, деловые игры, мастер-классы и модульные марафоны. Так, в октябре москвичи могут посетить следующие мероприятия: «Четыре способа увидеть возможности в сложной ситуации», «Найм или свое дело», «Мама — перезагрузка», «Основы самозанятости. Юридические вопросы», #Явыдающийся, «Основы цифровой грамотности», «Сопроводительное письмо и портфолио» и многие другие. Ознакомиться с полным расписанием занятий и записаться на участие можно в разделе Афиша на сайте центра «Моя карьера».

КСТАТИ

В центре занятости «Моя карьера» все услуги оказываются бесплатно. Получить консультацию карьерного эксперта можно по предварительной записи в личном кабинете на сайте www.mos.ru. Тренинги и групповые консультации проводятся в очном и дистанционном форматах. Ознакомиться с инструкцией по получению государственной услуги по сопровождаемому трудоустройству онлайн можно по ссылке.