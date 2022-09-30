Путин: Россия не стремится к восстановлению Советского Союза

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Россия не стремится к восстановлению Советского Союза. Об этом на выступлении в Георгиевском зале Кремля сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 30 сентября.

Президент отметил, что СССР распался вопреки воле его граждан, которые были поставлены перед фактом, оторваны от своей родины. Данное событие, по словам Путина, разорвало народную общность и обернулось национальной катастрофой.

Президент отметил, что прошлого не вернуть, но России сегодня это не нужно, что вернуть Советский Союз никто не стремится, сообщает ТАСС.

Выступление президента проходит в Георгиевском зале Кремля в Москве. Оно посвящено итогам референдумов и присоединению к Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.