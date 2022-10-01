Трамп уличил во лжи автора новой книги о себе

Фото: Whitehouse

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что готовящаяся к выпуску книга о нем, которая написана репортером газеты The New York Times Мэгги Хаберман, будет полна лжи. Об этом он написал на своей странице в собственной социальной сети Truth Social.

— И вот опять! Выходит очередная фейковая книга, эта к тому же, предположительно, очень скучная и лишенная новизны, — отметил предыдущий американский лидер, слова которого приводит телеканал РЕН.

По мнению Трампа, автор произведения рассказывает в своей книге вымышленные истории, которые не имеют под собой подтверждений и фактов. Помимо этого, американский политик назвал «чистой выдумкой» сведения о том, что он намеревался уволить из администрации президента свою дочь Иванку Трамп и ее супруга Джареда Кушнера.

В середине сентября Трамп заявил, что резиденты Демократической партии Соединенных Штатов распространяют фейки и прочую дезинформацию. Политик уверен, что под руководством Джо Байдена демократы котируют дезинформацию о России.