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Трамп обвинил сторонников Байдена в создании фейков о России

Егор Провоторов
В мире
Трамп обвинил сторонников Байдена в создании фейков о России
Фото: Whitehouse

Резиденты Демократической партии Соединенных Штатов распространяют фейки и прочую дезинформацию, заявил экс-президент США Дональд Трамп в ходе митинга своих единомышленников в штате Огайо. Политик уверен, что под руководством Джо Байдена демократы котируют дезинформацию о России.

Американский политик добавил, что за время нахождения оппонентов из демпартии у власти в Штатах превратились из независимого от чужой энергетики игрока на рынке в «попрашайку», требующего энергию, пишет ФАН.

— Они не говорят о том, что являются партией дезинформации, в том числе по России и всему, что они делают, — подчеркнул экс-глава США в ходе выступления.

Следующие выборы в Соединенных Штатах пройдут осенью 2024 года. Дональд Трамп заявил, что вскоре примет решение относительно своего участия в этих президентских выборах.

В свою очередь Джо Байден в начале сентября заявил, что его предшественник на должности президента США Дональд Трамп представляет экстремизм, который способен угрожать американскому государству.

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