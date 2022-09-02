Байден назвал экстремистами Трампа и его сторонников

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден в четверг, 1 сентября, заявил, что его предшественник Дональд Трамп представляет экстремизм, который может угрожать стране.

— Дональд Трамп и MAGA-республиканцы представляют экстремизм, который угрожает основам нашей республики, — заметил действующий американский лидер в обращении к нации.

Глава Белого дома подчеркнул, что не имеет ввиду всех представителей Республиканской партии и даже не большинство, а лишь сторонников движения Трампа Make America Great Again (MAGA). По словам Байдена, эти люди не уважают конституцию, не верят в силу закона и не признают волю людей, пишет РИА Новости.

Американский лидер подчеркнул, что сторонники его предшественника не признают состоявшиеся выборы президента страны, в то время как консерваторы понимают, что Трамп несет в себе угрозу демократии.

Накануне расследование показало, что администрация американского президента Джо Байдена занималась регулярной цензурой социальных сетей в консультациях с руководством платформ.