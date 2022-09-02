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Прокуроры Луизианы и Миссури доказали, что Белый дом цензурировал соцсети

Егор Провоторов
В мире
Прокуроры Луизианы и Миссури доказали, что Белый дом цензурировал соцсети
Фото: whitehouse

Администрация американского президента Джо Байдена занималась регулярной цензурой социальных сетей в консультациях с их руководством, следует из материалов переписки совместного заявления генеральных прокуроров штатов Миссури и Луизиана Эрика Шмитта и Джеффа Лэндри.

В заявлении говорится, что представленные общественности коммуникации указывают на обширное «предприятие по цензуре» между множеством федеральных агентств. Прокуроры выявили 45 чиновников федерального уровня, которые общались с администрациями соцсетей о «неверной информации» и цензуре.

Согласно тексту документа, с соцсетями регулярно взаимодействовали ФБР, Белый дом, минздрав, АБН, министерство внутренней безопасности, центры по контролю и профилактике заболеваний, бюро переписи населения, минфин, избирком и другие госструктуры, пишет РИА Новости.

При этом прокуроры отметили, что Министерство юстиции отказалось предоставить полный объем информации о взаимодействии высокопоставленных чиновников федеральных властей с платформами, ограничившись отдельными коммуникациями.

Лэндри и Шмитт обратились в федеральный суд с требований к минюсту о передачи коммуникации между Белым домом, Госдепом, ФБР и иными структурами с главными социальными медиа.

Согласно одному из опубликованных материалов переписки, датированной июлем прошлого года, представитель одной из соцсетей прямо указывает на факт встречи с чиновниками Белого дома для обсуждения вопросов борьбы с «неверной информацией».

В начале мая прокуроры Луизианы и Миссури заявили, что президент Соединенных Штатов и ряд чиновников работали с некоторыми платформами, чтобы скрыть информацию о сыне Байдена и происхождении коронавирусной инфекции.

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