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Штаты Миссури и Луизиана подали в суд на американского лидера Джо Байдена и некоторых чиновников США за оказание ими давления и вступление в сговор с крупными социальными сетями для введения цензуры. Об этом сообщает Fox News.

Уточняется, что генеральные прокуроры штатов подали иск в суд Западного округа Луизианы.

В тексте заявления говорится, что президент Штатов и ряд чиновников работали с некоторыми платформами, чтобы скрыть информацию о сыне Байдена и происхождении коронавирусной инфекции, передает RT.

Недавно Министерство обороны РФ опубликовало письма Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена. В переписке обсуждаются биолаборатории на Украине. По словам начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, опубликованные письма подтверждают, что истинные цели Пентагона на Украине были далеки от научных. Так, например, в одном из писем говорится, что деятельность направлена на обеспечение «культурной и экономической независимости Украины от России».

7 марта Минобороны России обнародовало документы о сотрудничестве США и Украины в производстве биологического оружия. До этого в Минобороны заявили, что нашли на Украине 30 биолабораторий, производящих, по предварительным данным, биооружие.