Минобороны обнародовало документы об американских биолабораториях на Украине

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Минобороны России обнародовало документы о сотрудничестве США и Украины в производстве биологического оружия. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, в четверг, 17 марта.

— Мы считаем, что на территории Украины создавались компоненты биологического оружия, — заявил он.

По словам Кириллова, опубликованный документ от 6 марта 2015 года, подтверждающий непосредственное участие Пентагона в финансировании занимающихся оружием биолабораторий на Украине. Он подчеркнул, что общий объем финансирования Америкой лабораторий составил 32 миллиона долларов.

— Западные средства массовой информации и некоторые «специалисты-биологи», чаще всего имеющие второе американское гражданство, высказывают сомнения в отношении достоверности опубликованных нами материалов. Хотелось бы обратить внимание, что документы имеют подписи реальных должностных лиц и заверены печатями организаций, — цитирует его РИА Новости.

10 марта Кириллов сообщил, что биолаборатории на Украине изучали возможности распространения опасных инфекций через птиц и насекомых.

Проект UP-4, по данным Кириллова, реализовывали в лабораториях Харькова, Одессы и Киева. Он был рассчитан на период до 2020 года, а его целью было изучение распространения инфекций через мигрирующих птиц, включая грипп H5N1, а также болезни Ньюкасла, подчеркнул военный.

7 марта в Минобороны заявили, что нашли на Украине 30 биолабораторий, которые, возможно, производили биооружие. Заказчиком работ, как уточняется, является управление Пентагона по снижению военной угрозы.