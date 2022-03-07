Минобороны заявило о сети из 30 биологических лабораторий на Украине

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России нашли на Украине 30 биолабораторий, которые, возможно, производили биооружие. Об этом заявил глава радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил Игорь Кириллов в понедельник, 7 марта.

— Минобороны России неоднократно обращало внимание на военно-биологические программы, которые реализуются Пентагоном на постсоветском пространстве. В том числе на территории Украины сформировалась сеть, включающая более 30 биологических лабораторий, которые можно разделить на научно-исследовательские и санитарно-эпидемиологические, — сказал военный.

Заказчиком работ, уточнил он, является управление Пентагона по снижению военной угрозы. Аффилированная с министерством компания Black and Veatch принимает участие в реализации проектов, добавил Кириллов.

Среди направлений работы он назвал мониторинг биологической обстановки, сбор и вывоз в США штаммов опасных микроорганизмов, а также научно-исследовательские работы по изучению потенциальных агентов биологического оружия. Кириллов подчеркнул, что Минздрав Украины потребовал с 24 февраля уничтожить биоагенты в лабораториях и экстренно свернуть программу, отмечается на странице Минобороны в соцсети «ВКонтакте».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.