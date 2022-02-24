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Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. В нем он объявил о принятии решения о специальной военной операции в Донбассе.

Это он объяснил тем, что обстоятельства требуют решительных и незамедлительных действий.

— Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции, — заявил Путин в своем телеобращении к россиянам.

Он подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации.

— Цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, — добавил президент России.

Путин заключил, что Россия уважает и всегда будет уважать суверенитет стран СНГ.

Ранее стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины. Отмечается, что это необходимо, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также для предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

На следующий день, 22 февраля, Путин подтвердил, что Россия будет оказывать военную помощь ДНР и ЛНР. По его словам, таким решением Россия даст понять, что готова выполнять взятые на себя обязательства перед Донбассом, в котором идет конфликт. Однако, подчеркнул Путин, это не означает, что российские войска «прямо сейчас» отправятся в Донбасс.

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