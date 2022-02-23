Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии со стороны Киева

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Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отмечается, что это необходимо, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также для предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

— Главы двух республик в связи со сложившейся обстановкой, а также с целью недопущения жертв среди мирных граждан и гуманитарной катастрофы на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками просят президента России оказать помощь в отражении агрессии вооруженных сил и формирований Украины, — передает ТАСС слова пресс-секретаря главы государства.

Также в своем обращении Пушилин и Пасечник указали на обострение ситуации в Донбассе и угрозы со стороны Киева.

— В условиях продолжающейся военной агрессии со стороны ВСУ в республиках происходит разрушение гражданской и промышленной инфраструктуры, школ, больниц, детских садов и самое страшное — гибель мирного населения, в том числе детей, — следует из письма.

Помимо этого, в обращении говорится о том, что Украина наращивает военное присутствие на линии соприкосновения в Донбассе и ориентируется на силовое решение конфликта.

Недавно глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал Украину добровольно отвести войска от линии соприкосновения.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

На следующий день, 22 февраля, Путин подтвердил, что Россия будет оказывать военную помощь ДНР и ЛНР. По его словам, таким решением Россия даст понять, что готова выполнять взятые на себя обязательства перед Донбассом, в котором идет конфликт. Однако, подчеркнул Путин, это не означает, что российские войска «прямо сейчас» отправятся в Донбасс.