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Пушилин призвал Украину отвести войска и убрать вооружения

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин призвал Украину отвести войска и убрать вооружения
Фото: Telegram-канал главы ДНР

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал Украину добровольно отвести войска от линии соприкосновения. Об этом он заявил в среду, 23 февраля.

По его словам, сейчас остро стоит вопрос со скоплением личного состава ВСУ и военной техники на линии соприкосновения.

— Что с этим делать? Они должны добровольно покинуть? Это самый оптимальный вариант, чтобы они покинули добровольно, чтобы вывезли оружие, — заявил он в эфире «Соловьев Live».

В этот же день съемочная группа телеканала «Звезда», находящаяся в Донбассе, попала под обстрел украинской армии в пригороде Донецка. Момент обстрела попал на видео.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

На следующий день, 22 февраля, Путин подтвердил, что Россия будет оказывать военную помощь ДНР и ЛНР. По его словам, таким решением Россия даст понять, что готова выполнять взятые на себя обязательства перед Донбассом, в котором идет конфликт. Однако, подчеркнул Путин, это не означает, что российские войска «прямо сейчас» отправятся в Донбасс.

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