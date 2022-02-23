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Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел украинской армии

Евгений Белоусов

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Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел украинской армии
Фото: Инстаграм ВСУ (https://www.instagram.com/armed_forces_ua/)

Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел со стороны вооруженных сил Украины в пригороде Донецка. Об этом в среду, 23 февраля, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

— По оперативной информации, в ходе работы на месте разрушений жилых домов в районе Спартака съемочная группы журналистов ТК «Звезда» попала под обстрел украинских боевиков из 56-й бригады, — цитирует его РИА Новости.

Кадры телеканала, на которых съемочная группа попадает под обстрел, были опубликованы в Telegram-канале «РИА Новости». На них видно, как речь корреспондента прерывает голос за кадром, и в ту же секунду недалеко впереди раздается взрыв. После все члены съемочной группы бегут к стоящему рядом забору и укрываются за ним.

Видео: Telegram / РИА Новости

23 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о призыве резервистов в армию. Украинский лидер уточнил, что речь идет только о гражданах, которые включены в оперативный резерв. Также Зеленский добавил, что в указе не говорится о всеобщей мобилизации.

Политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», что вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины довольно высока. Начаться он может по нескольким сценариям.

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